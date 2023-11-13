ВМС пояснили паузу у використанні росіянами «Калібрів»

Ворог був змушений передислокувати свої носії крилатих ракет до Новоросійська

Пауза у використанні Росією крилатих ракет «Калібр» пов'язана з логістичними проблемами. РФ передислокувала в Новоросійськ носії цих ракет, але потужності обслуговування залишилися у Севастополі. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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«Є два важливі моменти. Важливий момент номер один – це те, що ворог був змушений передислокувати до Новоросійська свої носії крилатих ракет, але логістика, яка обслуговує ці носії, залишилась у Севастополі. Через це ви спостерігаєте таку велику паузу у використанні ракет, тому що зараз ворог зіткнувся з проблемою відсутності логістики – вони не можуть завантажувати «Калібри» у Новоросійську», – сказав він.

За словами Плетенчука, поки росіяни не вирішать цієї проблеми, вони не зможуть використовувати ракети «Калібр».

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«Або їм потрібно переходити до Севастополя, щоб зарядитись, а це для них небезпечно», – додав він.

Крім того, росіяни можуть займатися накопиченням ракет перед масованими обстрілами.

Нагадаємо, триває 628-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у місті Харків.