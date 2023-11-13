Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ВМС пояснили паузу у використанні росіянами «Калібрів»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ВМС пояснили паузу у використанні росіянами «Калібрів»
Росіяни можуть займатися накопиченням ракет перед масованими обстрілами
фото ілюстративне

Ворог був змушений передислокувати свої носії крилатих ракет до Новоросійська

Пауза у використанні Росією крилатих ракет «Калібр» пов'язана з логістичними проблемами. РФ передислокувала в Новоросійськ носії цих ракет, але потужності обслуговування залишилися у Севастополі. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Є два важливі моменти. Важливий момент номер один – це те, що ворог був змушений передислокувати до Новоросійська свої носії крилатих ракет, але логістика, яка обслуговує ці носії, залишилась у Севастополі. Через це ви спостерігаєте таку велику паузу у використанні ракет, тому що зараз ворог зіткнувся з проблемою відсутності логістики – вони не можуть завантажувати «Калібри» у Новоросійську», – сказав він.

За словами Плетенчука, поки росіяни не вирішать цієї проблеми, вони не зможуть використовувати ракети «Калібр».

«Або їм потрібно переходити до Севастополя, щоб зарядитись, а це для них небезпечно», – додав він.

Крім того, росіяни можуть займатися накопиченням ракет перед масованими обстрілами.

Нагадаємо, триває 628-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у місті Харків.

Теги: росія війна окупанти ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракетні комплекси «Бук-М1» використовує протиповітряна оборона України
Україна переобладнала радянські комплекси «Бук-М1» під американські ракети
Сьогодні, 08:45
Ми не маленький Ізраїль, всю нашу територію надійно прикрити просто неможливо
Чого очікувати від Росії взимку
Вчора, 17:41
Українські військові готуються до бойових дій взимку
Ця зима може виявитися складнішою, ніж попередня
10 листопада, 16:22

Події в Україні

ВМС пояснили паузу у використанні росіянами «Калібрів»
ВМС пояснили паузу у використанні росіянами «Калібрів»
Росія масовано вдарила по Херсону: є загиблі та поранені (фото)
Росія масовано вдарила по Херсону: є загиблі та поранені (фото)
Немовля отримало травму голови: у Херсоні окупанти обстріляли цивільне авто (відео)
Немовля отримало травму голови: у Херсоні окупанти обстріляли цивільне авто (відео)
Фаріон опублікувала скріншот листа кримського студента: Ташева гостро відреагувала
Фаріон опублікувала скріншот листа кримського студента: Ташева гостро відреагувала
Бахмут: окупанти перейшли в активну оборону
Бахмут: окупанти перейшли в активну оборону
Екснардеп Кива отримав 14 років тюрми
Екснардеп Кива отримав 14 років тюрми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Названо олігарха, який у 2023 році найбільше заробив на «Єдиному марафоні»
17K
Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
7907
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5844
Найбагатше герцогство Європи потерпає від проблеми з біженцями
3607
Примусове переселення з квартир: Фінляндія засмутила громадян новою ініціативою
2445
«Росія готується». Зеленський застеріг українців напередодні зими

Новини

Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
Сьогодні, 08:58
Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
Сьогодні, 05:51
Україна посилює атаки на важливі об'єкти російської інфраструктури: оцінка ISW
Сьогодні, 04:15
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 12 листопада
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту