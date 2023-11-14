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Сирський назвав втрати Росії за останні два тижні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сирський назвав втрати Росії за останні два тижні
За два тижні в районі відповідальності ОСУВ «Хортиця» російські окупаційні війська втратили понад 4 тисячі осіб
фото: Генштаб

Сирський наголосив, що ворог щодня втрачає свої наступальні можливості

Сили оборони України ліквідували понад 4 тис. окупантів за останні два тижні на лінії Куп'янсько-Бахмутського напрямку. Про це повідомляє командувач ОСУВ «Хортиця» Олександр Сирський.

«Ворог не відмовляється від своїх планів та продовжує наступальні дії одночасно на декількох східних напрямках. Зокрема, попри великі втрати росіяни атакують наші частини, які обороняються в районі Куп’янська», – йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що ворог збільшив кількість використання дронів камікадзе. На півночі та півдні від Бахмута російські війська намагаються перехопити ініціативу, шляхом проведення контратак. Втім, наші оборонці, за словами командувача, розбивають усі плани та намагання окупантів захопити нашу землю.

Сирський наголосив, що ворог щодня втрачає свої наступальні можливості.

За два тижні в районі відповідальності ОСУВ «Хортиця» російські окупаційні війська втратили понад 4 тисячі осіб. Крім того, знищено та пошкоджено понад 500 одиниць військової техніки окупантів.

Нагадаємо, глава Банкової Андрій Єрмак повідомив, що українські сили звільнили приблизно 50% раніше окупованих територій.

До слова, у Росії вже посилюються кризові явища. Водночас повномасштабна війна зможе тривати ще довго.

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Теги: окупанти Донеччина ЗСУ війна

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