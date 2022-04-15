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    Думки вголос

    Про крейсер «Москва» та бойову магію Путіна

    Флагман російського флоту зараз став домівкою для риб на дні Чорного моря - Про крейсер «Москва» та бойову магію Путіна
    Флагман російського флоту зараз став домівкою для риб на дні Чорного моря
    фото: Naval Graphics

    Кремль продовжує використовувати церкву у власних інтересах

    У зв’язку з «Москвою», яка потонула.

    Якщо кому цікаво, то за посиланням – розлогий звіт про те, як чекіст Стєпашин (під легендою «Імпєраторского православного палєстінского общєства» – кубла кремлівських шпигунів, спрямованих на вербовку та скупку закордонних православних для вірної служби) – 28 липня 2014 року передає частину Хреста та інші речі для Чорноморського флоту.

    Заради об‘єктивності слід зазначити – точно не можна встановити зараз, чи було все, надане Стєпашиним, на крейсері, коли він потонув (у промові звучало, що «святині перебуватимуть на кораблі під час ДАЛЕКИХ походів»). Але цілком можливо, що їх могли і відправити на війну з Україною.

    Однак мені впало в око не блюзнірство московитів, які думають, що священними речами можуть прихилити благодать Божу до свого душогубства і злочинів.

    Звернув увагу на інше – на промову попа Халюти, очільника попів МП в Севастополі, який урочисто молився при нагоді святкування (дивіться фото з текстом промови).

    Формально піп Халюта – клірик УКРАЇНСЬКОЇ (як вона себе іменує) ПЦ (тобто Митрополії Російського патріархату в Україні). Цікаво – до загарбання Криму Московією в 2014-му на думку Халюти православ’я в Севастополі прозябало, що раптом «в трєтій раз вєра Хрістова воссіяла на етой зємлє» саме коли її окупувала РФ?

    А загалом – цікаве чтиво для всіх, хто хотів би зрозуміти, як у Московії православ’я перетворили на «бойову магію Путіна».

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    На першому фото – Стєпашин на святі. Перепрошую за якість, але так краще видно його «корону».

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    Про крейсер «Москва» та бойову магію Путіна
    Про крейсер «Москва» та бойову магію Путіна
    джерело: Євстратій (Зоря)

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти церква війна путінський режим РПЦ корабель Україна окупація #stoprussia
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    Про крейсер «Москва» та бойову магію Путіна