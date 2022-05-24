Як крейсер «Москва» пропонував захисникам Зміїного здатися: відео
Росіяни пропонували українським військовослужбовцям отримати квартири, «хорошу» зарплату та пенсію в РФ
В мережі з'явився аудіозапис, де екіпаж ще не потопленого крейсера «Москва» пропонував захисникам острова Зміїний здатися, вибрати «правильну сторону» й отримати квартири, «гарні» зарплати та пенсії.
На записі чути, як росіяни пропонують українським військовослужбовцям не брати участь у «братовбивчій війні на користь заокеанських господарів», отримати квартири, «хорошу» зарплату та пенсію в РФ.
Російські окупанти закликали захисників Зміїного підняти білий прапор, діяти згідно з їхніми подальшими вказівками. Але зберігаючи вірність присязі прикордонники продовжували захищати українську територію.
Одному з військовослужбовців урвався терпець і він вказав напрямок російському кораблю. Ім'я героя прикордонники поки що не розкривають.
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