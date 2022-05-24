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    Як крейсер «Москва» пропонував захисникам Зміїного здатися: відео

    Флагман Чорноморського флоту РФ йде за вказаним шляхом - Як крейсер «Москва» пропонував захисникам Зміїного здатися: відео
    Флагман Чорноморського флоту РФ йде за вказаним шляхом
    фото з відкритих джерел

    Росіяни пропонували українським військовослужбовцям отримати квартири, «хорошу» зарплату та пенсію в РФ

    В мережі з'явився аудіозапис, де екіпаж ще не потопленого крейсера «Москва» пропонував захисникам острова Зміїний здатися, вибрати «правильну сторону» й отримати квартири, «гарні» зарплати та пенсії.

    На записі чути, як росіяни пропонують українським військовослужбовцям не брати участь у «братовбивчій війні на користь заокеанських господарів», отримати квартири, «хорошу» зарплату та пенсію в РФ.

    Російські окупанти закликали захисників Зміїного підняти білий прапор, діяти згідно з їхніми подальшими вказівками. Але зберігаючи вірність присязі прикордонники продовжували захищати українську територію.

    Одному з військовослужбовців урвався терпець і він вказав напрямок російському кораблю. Ім'я героя прикордонники поки що не розкривають.

    Раніше повідомлялося, що справжнього автора фрази «Русский корабль, иди нах..» визволили з полону.

    Речник ДПСУ Андрій Демченко наразі ще не може назвати його ім’я у цілях безпеки.

    Потім «Укрпошта» презентувала нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо». Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників.

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    Теги: росія окупанти війна Україна корабль окупація #stoprussia
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    Як крейсер «Москва» пропонував захисникам Зміїного здатися: відео