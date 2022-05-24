Крейсер «Москва»: у РФ пропонують матерям визнати синів «померлими внаслідок катастрофи»

Командування заявило, що строковики не брали участь у бойових діях

У Росії матерям, чиї сини загинули на крейсері «Москва» пропонують визнати своїх синів «померлими внаслідок катастрофи». Про це вони розповіли виданню «Новая газета. Европа». Дві матері зниклих безвісти матросів розповіли, що їм пропонували добровільно визнати синів «померлими внаслідок катастрофи». Документи вони підписувати відмовились.

«Командування з нами зустрілося після того, як ми зчинили хвилю на самому початку, розмовляючи з журналістами. Починалася зустріч для всіх однаково: «Крейсер буде визнано учасником «спеціальної військової операції». Хлопці всі герої, їм буде присвоєно медалі мужності», - розповідають жінки.

Згодом одній із жінок заявили, що строковики не брали участь у бойових діях.

«Під час бесіди з командуванням мені довго намагалися довести, що строковики не брали участь у бойових діях. «А острів Зміїний?» — говорю я. Як він міг не брати участь? Половина екіпажу бере участь у бойових діях, а половина за ними на екскурсію їде? Запитую, чи екіпаж весь перебував на борту у той момент? Говорить, ну так, весь», - розповідає жінка.

Один з капітанів постійно розповідав батькам хлопців різне - одним говорив, що моряки могли задихнутися від диму, іншим - що особисто виводив із машинного відділення людей, але дві людини з цього ланцюжка посередині кудись зникли і знайти їх не змогли.

«До 9 травня ми зрозуміли, що взагалі не відбувається жодної пошукової операції. Запитала свого знайомого, який там теж працює, служить. Він сказав: «Яка пошукова операція? Загалом жодної операції немає», - продовжує жінка.

Далі жінка говорить, що родини зниклих строковиків почали отримувати скорботні повідомлення з військкоматів.

«Потім до нас почали приходити через військкомат повідомлення: «З скорботою сповіщаємо, що ваш син безвісти зник у результаті катастрофи». А потім приходить вже складена заява, написана за мене. Там зазначено, що я визнаю, що тіло мого сина не виявлено через те, що була катастрофа. Запрошують цю заяву підписати та кажуть, що є свідки, які бачили, як син перебував на крейсері того дня, але куди він зник, ніхто не бачив. Я сказала, що нічого підписувати не буду. Мене навіть не запитали, чи готова я таку заяву підписати, що я добровільно визнаю свого сина загиблим…», - розповідає мати.

Зрештою командир розповів жінкам, що були три ракети: одна пролетіла повз, дві потрапили. Одна прилетіла до машинного відділення, інша - до їдальні.

За словами жінки, капітан розповідав їй, що вони довго боролися за живучість, потім зрозуміли, що там уже все, дозволили всім стрибати за борт. Почали скидати плоти.

«Усіх не залишає відчуття, що хлопці десь є. Тому що дуже багато нестиковок. Якби нас викликало командування і всім розповіло одну версію… Але те, з чим ми зіткнулися, це ні в які ворота», - додала жінка.

Нагадаємо, що удару українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» було завдано 13 квітня. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.

У командуванні ЧФ РФ вже почалися «чистки» з метою пошуку «винного» у знищенні крейсера. Командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осіпова зняли з посади та заарештували після знищення крейсера «Москва».