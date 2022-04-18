  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    РФ пробує наступати в трьох областях України – РНБО

    На сході тривають бої - РФ пробує наступати в трьох областях України – РНБО
    На сході тривають бої
    фото з відкритих джерел

    ЗСУ тримають оборону. Битва за Донбас почалася

    Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що російські війська сьогодні вранці розпочали наступ на Донбасі. Окупанти спробували піти у наступ вздовж лінії фронту у трьох областях України. Про це йшлося в ефірі телемарафону «Єдині новини».

    За словами Данілова, окупанти активізувалися на території Донецької, Луганської та Харківської областей. Вони намагаються прорвати оборону українських військ.

    «Наші війська тримаються. Лише у двох місцях їм вдалося прорватися – це Кремінна та ще одне невеличке місто. Тривають бої. Ми не здаємо своїх територій. Спроба почати активну фазу у них почалася сьогодні зранку», – сказав секретар РНБО.

    Нагадаємо, Генштаб інформує, що фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні. У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії.

    Також очікується продовження спроб наступу на напрямках Ізюм – Слов’янськ та Ізюм – Барвінкове.

    Сьогодні очільник Луганщини пояснив, чому ЗСУ відійшли з Кремінної.

    Крім того, Пентагон повідомив, скільки російських військ накопичилося на півдні та сході за тиждень.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Донбас РНБО війна Україна місто окупація Олексій Данілов #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    РФ пробує наступати в трьох областях України – РНБО