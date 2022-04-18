РФ пробує наступати в трьох областях України – РНБО

ЗСУ тримають оборону. Битва за Донбас почалася

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що російські війська сьогодні вранці розпочали наступ на Донбасі. Окупанти спробували піти у наступ вздовж лінії фронту у трьох областях України. Про це йшлося в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За словами Данілова, окупанти активізувалися на території Донецької, Луганської та Харківської областей. Вони намагаються прорвати оборону українських військ.

«Наші війська тримаються. Лише у двох місцях їм вдалося прорватися – це Кремінна та ще одне невеличке місто. Тривають бої. Ми не здаємо своїх територій. Спроба почати активну фазу у них почалася сьогодні зранку», – сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, Генштаб інформує, що фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні. У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії.

Також очікується продовження спроб наступу на напрямках Ізюм – Слов’янськ та Ізюм – Барвінкове.

Сьогодні очільник Луганщини пояснив, чому ЗСУ відійшли з Кремінної.

Крім того, Пентагон повідомив, скільки російських військ накопичилося на півдні та сході за тиждень.

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