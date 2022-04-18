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    Події в Україні

    Чому ЗСУ відійшли з Кремінної: пояснення очільника Луганщини

    Рашисти обстрілювали місто і намагалися зруйнувати його - Чому ЗСУ відійшли з Кремінної: пояснення очільника Луганщини
    Рашисти обстрілювали місто і намагалися зруйнувати його
    фото: Луганська обласна державна адміністрація

    Не треба шукати «зраду» в діях захисників – Гайдай

    У Луганській обласній військовій адміністрації пояснили причину відходу українських військових із Кремінної. ЗСУ планують перегрупуватися, аби знову йти в бій, адже окупанти почали не йти в атаку, а рівняти місто із землею. Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у ефірі одного з телеканалів.

    «Сьогодні вночі відійшли наші війська. Річ у тім, що майже за два місяці оборони вже дуже все розбите, сильно пристрілялися орки і вони вже вирішили не йти в атаку, прорив, а вирішили все рівняти із землею. Наші хлопці зрозуміли, що треба трохи відійти, перегрупуватись. Нічого такого критичного та надприродного в цьому немає. «Зраду» не треба шукати, просто немає сенсу стояти на одному місці і всім загинути, не завдати істотної шкоди ворогові. Тому і було ухвалено рішення відійти, перегрупуватись і далі воювати», – розповів Гайдай.

    Він також розповів, що позиційні бої тривають у Рубіжному та Попасній.

    При цьому «маріупольська ситуація» в Рубіжному, Попасній, Гірській громаді. Понад 70% руйнувань. За його словами, це «населені пункти-привиди».

    Нагадаємо, як стало відомо, окупанти взяли під контроль Кремінну: вже розстріляли чотирьох людей.

    Уранці повідомлялося, що російська армія увійшла до Кремінної сьогодні вранці. У місті одразу зав'язалися вуличні бої.

    Напередодні влада закликала жителів Луганщини евакуюватися: очікується наступ окупантів.

    Також ми писали, що рашисти оскаженіло «прасують» Луганщину: під вогнем Кремінна і Сєвєродонецьк.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна військові Україна місто окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Чому ЗСУ відійшли з Кремінної: пояснення очільника Луганщини