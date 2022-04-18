У Чорному морі засікли п’ять російських «Калібрів» – Міноборони

РФ накопичує носії крилатих ракет морського базування

Росія зосередила у Чорному морі носії щонайменше 36 крилатих ракет. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«За минулу добу кількість вильотів літаків оперативно-тактичної авіації РФ збільшилась у понад півтори рази, а в акваторії Чорного моря перебуває п’ять російських носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Їхній потенційний сумарний залп – не менше за 36 ракет», – повідомив речник.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що корабельне угруповання в Чорному морі продовжує ведення розвідки, а також психологічний і стратегічний тиск загрозами ракетних ударів. Про це розповіли в Оперативному командуванні «Південь».

Як повідомлялося, росіяни обстрілюють Одещину з окупованого Криму.

До слова, сьогодні окупанти обстріляли касетними боєприпасами Миколаїв і Очаків.

При цьому ворог завдає ракетних ударів по Миколаєву і містах регіону. Сили протиповітряної оборони змогли знищити одну ракету.

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