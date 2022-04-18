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    Події в Україні

    У Чорному морі засікли п’ять російських «Калібрів» – Міноборони

    Щонайменше 36 крилатих ракет спрямовані в бік України - У Чорному морі засікли п’ять російських «Калібрів» – Міноборони
    Щонайменше 36 крилатих ракет спрямовані в бік України
    фото з відкритих джерел

    РФ накопичує носії крилатих ракет морського базування

    Росія зосередила у Чорному морі носії щонайменше 36 крилатих ракет. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

    «За минулу добу кількість вильотів літаків оперативно-тактичної авіації РФ збільшилась у понад півтори рази, а в акваторії Чорного моря перебуває п’ять російських носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Їхній потенційний сумарний залп – не менше за 36 ракет», – повідомив речник.

    Нагадаємо, вчора стало відомо, що корабельне угруповання в Чорному морі продовжує ведення розвідки, а також психологічний і стратегічний тиск загрозами ракетних ударів. Про це розповіли в Оперативному командуванні «Південь».

    Як повідомлялося, росіяни обстрілюють Одещину з окупованого Криму.

    До слова, сьогодні окупанти обстріляли касетними боєприпасами Миколаїв і Очаків.

    При цьому ворог завдає ракетних ударів по Миколаєву і містах регіону. Сили протиповітряної оборони змогли знищити одну ракету.

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    Теги: росія окупанти Чорне море Міноборони війна Міноборони РФ Україна окупація #stoprussia
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    У Чорному морі засікли п’ять російських «Калібрів» – Міноборони