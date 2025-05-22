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На Херсонщині вибухнула машина з офіцерами-«кадирівцями» – ГУР

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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На Херсонщині вибухнула машина з офіцерами-«кадирівцями» – ГУР
Після першого вибуху автомобіля пролунав повторний
фото ілюстративне з відкритих джерел

В автівці перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із підрозділу «Ахмат»

20 травня на тимчасово окупованій території Херсонської області, між Скадовськом і Антонівкою, стався вибух автомобіля з «кадирівцями». Як передає «Главком», про це повідомляє Головне управління розвідки.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, всередині транспортного засобу перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із підрозділу «Ахмат». Усі вони загинули.

На Херсонщині вибухнула машина з офіцерами-«кадирівцями» – ГУР фото 1
фото: ГУР

Повідомляється, що після першого вибуху автомобіля пролунав повторний – здетонував боєкомплект, який перевозили окупанти. «ГУР МО України нагадує – за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», – йдеться у повідомленні.

До слова, в ніч на 21 травня Сили оборони України завдали удару по Болховському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області. Цей завод був важливим елементом російської військової промисловості. Основна сфера діяльності: розробка та виробництво виробів електронної техніки для радіоелектронної апаратури.

Відомо, що Болховський завод виробляє мікросхеми, напівпровідники, індикатори, мікроскладання та «вічні батареї» для радіоелектронної апаратури. Продукція заводу використовується в системах зв'язку, управління, РЕБ та тренажерах для танків та ракетних комплексів. Він співпрацює з концерном «Сузір'я» та іншими структурами ОПК.

Також поблизу однієї з військових частин, що входить до складу військ протиповітряної оборони (ППО) Московського регіону, видніється дим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що раніше ця частина використовувалася як склад та база зберігання зенітних ракет комплексу С-25 «Беркут» (за класифікацією НАТО - SA-1 Guild). У джерелах вона відома як 190 ремонтно-технічна база (РТБ) ЗРК С-25 «Беркут». Звідси здійснювалося постачання окремих батарей ППО, наприклад, у районі Петеліно, повністю укомплектованих зенітними ракетами В-300.

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Теги: ГУР розвідка окупація Херсонщина

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