РФ ударила ракетами по розташуванню навчального підрозділу ЗСУ: є загиблі та поранені

Для з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України створено комісію

Ворог 1 червня завдав ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. На жаль, є загиблі та поранені військовослужбовці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Сухопутних військ.

«Наголошуємо, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога», – сказано у повідомленні.

Для з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України створено комісію та призначено службове розслідування. Командування та особовий склад оперативного командування «Схід» також надаватимуть повне сприяння роботі правоохоронних органів.

У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності, запевняють у Сухопутних військах.

«Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців в умовах ракетних та повітряних ударів агресора по тилових районах», – повідомляють Сухопутні війська.

Раніше російські загарбники вдарили ракетами по стрільбищу військової частини на Сумщині, де відбувалися заняття. Унаслідок ворожої атаки загинуло шестеро військовослужбовців, понад 10 – отримали поранення.

Нагадаємо, російська армія завдала ракетного удару по розташуванню 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Удар відбувся, ймовірно, під час шикування з нагоди Дня артилерії і ракетних військ 3 листопада. Є жертви і поранені серед військових та цивільних. Цю інформацію підтвердили ЗСУ та міністр оборони Рустем Умєров.