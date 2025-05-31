Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сумщина: обов'язкову евакуацію оголошено ще в 11 населених пунктах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Сумщина: обов'язкову евакуацію оголошено ще в 11 населених пунктах
Усім, хто потребує допомоги, надається транспорт, гуманітарна допомога, тимчасове розміщення та соціальні виплати
фото з відкритих джерел

На сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Зазначається, що таке рішення ухвалене з огляду на постійну загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів прикордонних громад.

Евакуація проводиться з таких населених пунктів:

  • Горобівка (Річківська сільська громада);
  • Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);
  • Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);
  • Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).

Усім, хто потребує допомоги, надається транспорт, гуманітарна допомога, тимчасове розміщення та соціальні виплати. Контакт евакуаційного штабу в Сумському районі: 050 650 70 83

«Закликаємо жителів не зволікати з рішенням про евакуацію. Залишатися в зоні постійної небезпеки – це пряма загроза вашому життю та здоров’ю», – йдеться в повідомленні.

На сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

Нагадаємо, Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.

Читайте також:

Теги: ЗСУ окупація Сумщина війна евакуація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Побережнюку інкримінують бездіяльність військової влади в умовах воєнного стану
Катування військових. Завершено досудове розслідування щодо командира 211-ї бригади
29 травня, 14:12
Після першого вибуху автомобіля пролунав повторний
На Херсонщині вибухнула машина з офіцерами-«кадирівцями» – ГУР
22 травня, 10:49
СNN опублікував перехоплення наказу росіян вбивати українських полонених (відео)
СNN опублікував перехоплення наказу росіян вбивати українських полонених (відео)
21 травня, 18:35
Caesar – французька 155-мм самохідна артилерійська установка
Франція обслуговуватиме передані Україні Caesar за рахунок заморожених активів РФ
10 травня, 10:34
ЗСУ вразили завод «Стріла» у Брянській області (відео)
ЗСУ вразили завод «Стріла» у Брянській області (відео)
4 травня, 10:04
За словами головкома, захисники не допустили критичних втрат і ворожих проривів
Протягом місяця відновили сотню позицій. Сирський розповів про тактику ЗСУ
1 травня, 16:44
РФ з початку війни втратила 10867 танків
Втрати ворога станом на 31 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:46
Мапа бойових дій deepstatemap.live
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 травня: ситуація на фронті
Сьогодні, 06:00
Президент зазначив, що наразі на Сумському напрямку окупанти накопичують війська
Президент повідомив гарні новини з фронту
28 травня, 10:02

Події в Україні

Окупанти вбили в Запоріжжі дев’ятирічну дівчинку
Окупанти вбили в Запоріжжі дев’ятирічну дівчинку
Сумщина: обов'язкову евакуацію оголошено ще в 11 населених пунктах
Сумщина: обов'язкову евакуацію оголошено ще в 11 населених пунктах
РФ вночі атакувала Україну авіаракетами та 107 «шахедами»: які області постраждали
РФ вночі атакувала Україну авіаракетами та 107 «шахедами»: які області постраждали
Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2025 року
Втрати ворога станом на 31 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 31 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Обстріл Харкова, Ізюма та Сумщини: головне за ніч
Обстріл Харкова, Ізюма та Сумщини: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 травня: ситуація на фронті
129K
«Свято скасували за два дні»: ексомбудсмен розкритикував указ Зеленського
94K
«Гидуй ухилянтами і дезертирами»: Дмитро Ярош дав настанову сину-випускнику
88K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 травня 2025
80K
Росія висунула умови для припинення вогню в Україні
31K
Українське видавництво знищить наклад роману письменниці зі США через її погляди

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua