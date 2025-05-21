Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний удар по стрільбищу на Сумщині: росіяни вигадали фейк про 70 жертв

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Ракетний удар по стрільбищу на Сумщині: росіяни вигадали фейк про 70 жертв
20 травня російські загарбники вдарили ракетами по стрільбищу військової частини на Сумщині
скріншот з відео

Трагедія сталася на полігоні для стрільб, який є у кожної військової частини, що стоїть на лінії фронту, а не в навчальному центрі, як намагалася подати російська сторона

Російські загарбники вдарили ракетами по стрільбищу військової частини на Сумщині, де відбувалися заняття. Унаслідок ворожої атаки загинуло шестеро військовослужбовців, понад 10 – отримали поранення. Водночас російські пропагандистські видання вже вигадали, що росіяни вдарили «Іскандером» по табору підготовки. Пропагандисти говорять, що нібито загинуло близько 70 українських військових. Також поширювався закид, що це було «чергове шикування».

Військова журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова спростувала розповсюджені деталі трагедії, зокрема ті, що поширювалися російською пропагандою. «Це було не шикування. Не нагородження. Що головне, не 70 загиблих!! Не 70!!» – наголосила вона.

Ракетний удар по стрільбищу на Сумщині: росіяни вигадали фейк про 70 жертв фото 1
скріншот

Міністерство оборони РФ стверджує, що окупанти нібито виявили біля Шостки табір підготовки першої бригади спецпризначення Територіальної оборони ЗСУ. За їхніми словами, нібито внаслідок удару «Іскандера» загинуло до 70 військових, зокрема 20 інструкторів, а також знищено склад боєприпасів і 10 одиниць техніки.

Кирієнко-Мерінова підкреслила, що інцидент стався на полігоні для стрільб, який є у кожної військової частини, що стоїть на лінії фронту, а не в навчальному центрі, як намагалася подати російська сторона. Вона також зазначила, що приліт був фугасного «Іскандера».

Журналістка повідомила, що офіційна позиція готується, і підтвердила, що командир військової частини, який проігнорував проліт ворожого розвідувального дрона, відсторонений. Буде проведено розслідування.

У коментарях нардепка Мар'яна Безугла зазначила, що одною з причин стало «скупчення», натякаючи на кількість військових, які перебували у зоні ураження ракети.

Ракетний удар по стрільбищу на Сумщині: росіяни вигадали фейк про 70 жертв фото 2
скріншот

Речник ОУВ «Таврія» капітан Дмитро Лиховій, коментуючи ситуацію, закликав зберігати адекватність і не піддаватися на ворожі інформаційні вкиди.

Ракетний удар по стрільбищу на Сумщині: росіяни вигадали фейк про 70 жертв фото 3
скріншот

«Приліт по стрільбищу Нацгвардії на Сумщині відкомунікувала Нацгвардія: 6 загиблих, понад 10 поранених. Так, це трагедія. Але це війна. Місяць тому в будинку у Києві жертв було значно більше. А перед тим – на вулиці в Сумах. У орків ще багато іскандерів і хвасонгів. Під загрозою всі – і цивільні, і ті об'єкти, про які рсн знає чи думає, що там є військові», – написав Лиховій.

Він наголосив на важливості пильності та розслідування, хто не дотримався вимог безпеки. Водночас Лиховій застеріг від поширення неперевіреної інформації: «Зверніть увагу, хто вчора розганяв ґвалт про «шикування» (якого не було) і вже назвав винних в ЗСУ, маючи під рукою тільки гіперболу російської пропаганди. Визначте для себе, хто просто збирає трафік, хто хайпує, а хто, можливо, свідомо поширює ворожі вкиди. І хто з них сьогодні спростує свої вчорашні пред'яви. Це стосується і народних депутаток, і популярних волонтерів, і медійних військових-правдорубів».

Ексміністр соцполітики Павло Розенко також прокоментував обстріл на Сумщині та заявив про важливість не розповсюджувати російські наративи і пропаганду.

Ракетний удар по стрільбищу на Сумщині: росіяни вигадали фейк про 70 жертв фото 4
скріншот

«Не розганяти зраду, зберігати адекватність і притомність» – порожні гасла, які зараз працюють все менше. Бо починають розганяти зраду російська пропаганда і ресурси. І коли немає вчасної реакції на це з боку наших структур, то хвиля ясно що буде підніматися і захоплювати «вільний інфо простір». Сорі, але день без реакції з боку «офіційних осіб» – це неприпустимо в нинішній ситуації», – заявив Розенко.

За даними Національної гвардії, внаслідок ворожої атаки загинуло шестеро військовослужбовців, понад 10 отримали поранення. Командування Нацгвардії заявило, що «дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку». Зазначається, що Нацгвардія розробила алгоритми дій та надала розпорядження щодо дій під час загрози повітряних ударів. За фактом трагедії проводиться службове розслідування, командира військової частини відсторонено.

Ракетний удар по стрільбищу на Сумщині: росіяни вигадали фейк про 70 жертв фото 5
скріншот

Нагадаємо, російські війська завдали удару по двох промислових підприємствах у місті Суми. За словами в.о міського голови Артема Кобзаря, внаслідок ворожої атаки в деяких районах міста тимчасово відсутнє електропостачання.

Кобзар зазначив, що ворог атакував два підприємства на території міста ударними БпЛА типу «шахед». П'ять влучань прийшлося по одному з об'єктів, по іншому зафіксовано два влучання.

Читайте також:

Теги: Олександр Сирський Сумщина ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підозрюваного затримали менше ніж за годину
На Сумщині військовий взяв водія у заручники та змусив їхати до Києва
24 квiтня, 04:54
Ворог обстріляв Сумщину
Ворог вдарив по об'єкту промисловості на Сумщині (відео)
1 травня, 03:54
Військове командування хоче забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості
Працівники ТЦК без бойового досвіду відправляться на фронт
29 квiтня, 17:00
Від якості підготовки воїнів залежать успішність виконання бойових завдань
Сирський розповів про комплексні зміни в підготовці військових
28 квiтня, 15:56
Сили оборони України продовжують операцію в Курській області
Міноборони РФ заявляє про створення «смуги безпеки» поблизу Сумщини
2 травня, 16:47
Спасо-Преображенський кафедральний собор у Сумах належить до УПЦ МП
Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Прифронтова Сумщина шокувала цифрами
3 травня, 10:00
Нова Слобода стала 202-м населеним пунктом Сумщини, звідки проводиться евакуація
Понад 200 населених пунктів Сумщини підлягають евакуації через російські обстріли
19 травня, 12:00
Глава МЗС Британії відреагував на удар окупантів по автобусу на Сумщині
Глава МЗС Британії відреагував на удар окупантів по автобусу на Сумщині
17 травня, 16:35
РФ штурмує кордон: ДПСУ повідомила, де найскладніша ситуація
РФ штурмує кордон: ДПСУ повідомила, де найскладніша ситуація
19 травня, 15:50

Події в Україні

Ракетний удар по стрільбищу на Сумщині: росіяни вигадали фейк про 70 жертв
Ракетний удар по стрільбищу на Сумщині: росіяни вигадали фейк про 70 жертв
«Нас просто намагаються стерти». Комбат «Маґури» пояснив, чому зробив публічну заяву
«Нас просто намагаються стерти». Комбат «Маґури» пояснив, чому зробив публічну заяву
Росія вдарила по стрільбищу на Сумщині: є загиблі та поранені військові
Росія вдарила по стрільбищу на Сумщині: є загиблі та поранені військові
Карта бойових дій в Україні станом на 21 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 травня 2025 року
Втрати ворога станом на 21 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 травня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 травня 2025
29K
«З ним покінчено». Стало відомо, чому Маск зник із публічного простору – Politico
17K
Кандидат у президенти Польщі може заблокувати вступ України в НАТО
12K
Сенатори США подали резолюцію про повернення українських дітей до укладення мирної угоди
11K
Росія завалила огірками Польщу. Імпорт був «значно вищим за минулорічний»

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Сьогодні, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
Вчора, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua