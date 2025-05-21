Ракетний удар по стрільбищу на Сумщині: росіяни вигадали фейк про 70 жертв

Трагедія сталася на полігоні для стрільб, який є у кожної військової частини, що стоїть на лінії фронту, а не в навчальному центрі, як намагалася подати російська сторона

Російські загарбники вдарили ракетами по стрільбищу військової частини на Сумщині, де відбувалися заняття. Унаслідок ворожої атаки загинуло шестеро військовослужбовців, понад 10 – отримали поранення. Водночас російські пропагандистські видання вже вигадали, що росіяни вдарили «Іскандером» по табору підготовки. Пропагандисти говорять, що нібито загинуло близько 70 українських військових. Також поширювався закид, що це було «чергове шикування».

Військова журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова спростувала розповсюджені деталі трагедії, зокрема ті, що поширювалися російською пропагандою. «Це було не шикування. Не нагородження. Що головне, не 70 загиблих!! Не 70!!» – наголосила вона.

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Міністерство оборони РФ стверджує, що окупанти нібито виявили біля Шостки табір підготовки першої бригади спецпризначення Територіальної оборони ЗСУ. За їхніми словами, нібито внаслідок удару «Іскандера» загинуло до 70 військових, зокрема 20 інструкторів, а також знищено склад боєприпасів і 10 одиниць техніки.

Кирієнко-Мерінова підкреслила, що інцидент стався на полігоні для стрільб, який є у кожної військової частини, що стоїть на лінії фронту, а не в навчальному центрі, як намагалася подати російська сторона. Вона також зазначила, що приліт був фугасного «Іскандера».

Журналістка повідомила, що офіційна позиція готується, і підтвердила, що командир військової частини, який проігнорував проліт ворожого розвідувального дрона, відсторонений. Буде проведено розслідування.

У коментарях нардепка Мар'яна Безугла зазначила, що одною з причин стало «скупчення», натякаючи на кількість військових, які перебували у зоні ураження ракети.

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Речник ОУВ «Таврія» капітан Дмитро Лиховій, коментуючи ситуацію, закликав зберігати адекватність і не піддаватися на ворожі інформаційні вкиди.

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«Приліт по стрільбищу Нацгвардії на Сумщині відкомунікувала Нацгвардія: 6 загиблих, понад 10 поранених. Так, це трагедія. Але це війна. Місяць тому в будинку у Києві жертв було значно більше. А перед тим – на вулиці в Сумах. У орків ще багато іскандерів і хвасонгів. Під загрозою всі – і цивільні, і ті об'єкти, про які рсн знає чи думає, що там є військові», – написав Лиховій.

Він наголосив на важливості пильності та розслідування, хто не дотримався вимог безпеки. Водночас Лиховій застеріг від поширення неперевіреної інформації: «Зверніть увагу, хто вчора розганяв ґвалт про «шикування» (якого не було) і вже назвав винних в ЗСУ, маючи під рукою тільки гіперболу російської пропаганди. Визначте для себе, хто просто збирає трафік, хто хайпує, а хто, можливо, свідомо поширює ворожі вкиди. І хто з них сьогодні спростує свої вчорашні пред'яви. Це стосується і народних депутаток, і популярних волонтерів, і медійних військових-правдорубів».

Ексміністр соцполітики Павло Розенко також прокоментував обстріл на Сумщині та заявив про важливість не розповсюджувати російські наративи і пропаганду.

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«Не розганяти зраду, зберігати адекватність і притомність» – порожні гасла, які зараз працюють все менше. Бо починають розганяти зраду російська пропаганда і ресурси. І коли немає вчасної реакції на це з боку наших структур, то хвиля ясно що буде підніматися і захоплювати «вільний інфо простір». Сорі, але день без реакції з боку «офіційних осіб» – це неприпустимо в нинішній ситуації», – заявив Розенко.

За даними Національної гвардії, внаслідок ворожої атаки загинуло шестеро військовослужбовців, понад 10 отримали поранення. Командування Нацгвардії заявило, що «дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку». Зазначається, що Нацгвардія розробила алгоритми дій та надала розпорядження щодо дій під час загрози повітряних ударів. За фактом трагедії проводиться службове розслідування, командира військової частини відсторонено.

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Нагадаємо, російські війська завдали удару по двох промислових підприємствах у місті Суми. За словами в.о міського голови Артема Кобзаря, внаслідок ворожої атаки в деяких районах міста тимчасово відсутнє електропостачання.

Кобзар зазначив, що ворог атакував два підприємства на території міста ударними БпЛА типу «шахед». П'ять влучань прийшлося по одному з об'єктів, по іншому зафіксовано два влучання.