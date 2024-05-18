Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Кабмін затвердив новий порядок вручення повісток

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кабмін затвердив новий порядок вручення повісток
Повістка буде вважатися врученою навіть у разі проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відсутність адресата
фото: «Суспільне»

Вручення повісток здійснюватиметься цілодобово

Якщо військовозобов'язаний не перебуває за адресою, зазначеною у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), і фізично не отримав повістку, вона все одно буде вважатися врученою. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів від 17 травня 2024 р. №560.

Згідно з документом, вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України.

Підтвердженням того, що військовозобов'язаний отримав повістку, будуть вважатися наступні чинники:

  • якщо повістку вручили особисто, то особа має підтвердити це підписом. Також передбачається відеозапис вручення повістки, зокрема відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки;
  • якщо повістку надіслали поштою, і чоловік фізично відсутній за адресою, вказаній у ТЦК, у поштовому повідомленні буде повідомлено про те, що він був оповіщений військкоматом. 

Повістка вважається врученою:

  • у день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;
  • у день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи.

Норма набуває чинності сьогодні, 18 травня.

Нагадаємо, відзавтра прикордонники в пунктах пропуску перевірятимуть наявність військово-облікового документа у чоловіків віком від 18 до 60 років. Які категорії громадян підлягатимуть обов’язковій та необов’язковій перевірці, повідомила Держприкордонслужба.

До слова, Кабінет Міністрів затвердив нову форму військового квитка. У разі технічної реалізації передбачається, що він може бути сформований у «Дії».

Також повідомлялося, що українські чоловіки, які нині перебувають за кордоном, зможуть оновити свої дані в ТЦК онлайн. 

Як відомо, завтра, 18 травня, набуває чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекатиме кримінальна відповідальність. 

Читайте також:

Теги: мобілізація військовозобов'язаний повістка ТЦК війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на 11 травня у Білгородській області Росії лунали вибухи
Нічна атака на Білгородську область: оприлюднено фото наслідків
11 травня, 15:27
Слідство все ще триває
Смерть мобілізованого у криворізькому ТЦК: нові деталі інциденту та заява матері загиблого
8 травня, 11:06
На початку повномасштабного вторгення Дмитро добровільно став на захист України
«Був справжнім і відданим державі». Згадаймо Дмитра Лисенка з Покровська
8 травня, 09:00
За даними моніторингових пабліків, РФ атакувала місто ракетою «Іскандер»
Ракетний удар по Одесі: кількість загиблих та поранених зросла (оновлюється)
29 квiтня, 20:32
Наразі Міноборони працює над тим, щоб електронний кабінет, через який можна оновити дані, запрацював у червні
Міноборони повідомило, чи вручатимуть ТЦК повістки чоловікам за кордоном
25 квiтня, 13:06
Патрік Райдер пояснив, що радники консультуватимуть ЗСУ
Politico: США можуть відправити додаткових військових радників до України
21 квiтня, 02:38
Сили оборони відбили 26 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Первомайське, Невельське Донецької області
Окупанти вдвічі збільшили кількість атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19 квiтня, 19:43
Президент перевірив будівництво фортифікацій в Донецькій області
Захист та будівництво фортифікацій: Зеленський на Донеччині провів нараду (відео)
19 квiтня, 12:57
За словами Пєскова, ситуація на фронті «далеко не сприятлива для української сторони»
Кремль відреагував на надання допомоги Україні від США
18 квiтня, 16:38

Суспільство

Кабмін затвердив новий порядок вручення повісток
Кабмін затвердив новий порядок вручення повісток
18 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
18 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
Як українцям за кордоном оновити дані в ТЦК: Кабмін ухвалив рішення
Як українцям за кордоном оновити дані в ТЦК: Кабмін ухвалив рішення
Уряд затвердив нову форму військового квитка
Уряд затвердив нову форму військового квитка
Притула розповів неймовірну історію, як рація врятувала життя воїну
Притула розповів неймовірну історію, як рація врятувала життя воїну
Мобілізація в Україні 2024: відстрочка, бронювання та покарання
Мобілізація в Україні 2024: відстрочка, бронювання та покарання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Загинула разом із коханим під час виконання бойового завдання. Згадаймо Оксану Демчук
51K
Топінамбур для Китаю: як Сі Цзіньпін елегантно поставив Путіна на місце
41K
День вишиванки. «Слуги народу» влаштували акт «сепаратизму» у Київраді
40K
Мобілізація в Україні 2024: відстрочка, бронювання та покарання
17K
Позбавлення волі не буде? Депутат хоче пом'якшити відповідальність для ухилянтів
15K
«Я не є чиїмось ротом». Безугла прокоментувала зв'язки з Єрмаком

Новини

Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
Вчора, 21:23
Повертатись чи ні? Відбулася прем’єра документального фільму про біженців та демографічну ситуацію в Україні
Вчора, 19:29
Бізнес просить НБУ переглянути умови та ліміти зі сплати дивідендів та старих боргах – ЕВА
Вчора, 17:15
Усик подякував ветеранам за підтримку в Ер-Ріаді
Вчора, 16:50
Фронтовик із «Запоріжсталі» пояснив, яка допомога потрібна вереранам
Вчора, 14:20
Україна має отримати заморожені $300 млрд без перемовин з Росією – експерт
Вчора, 14:03

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua