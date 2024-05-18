Кабмін затвердив новий порядок вручення повісток

Повістка буде вважатися врученою навіть у разі проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відсутність адресата

Вручення повісток здійснюватиметься цілодобово

Якщо військовозобов'язаний не перебуває за адресою, зазначеною у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), і фізично не отримав повістку, вона все одно буде вважатися врученою. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів від 17 травня 2024 р. №560.

Згідно з документом, вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України.

Підтвердженням того, що військовозобов'язаний отримав повістку, будуть вважатися наступні чинники:

якщо повістку вручили особисто, то особа має підтвердити це підписом. Також передбачається відеозапис вручення повістки, зокрема відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки;

якщо повістку надіслали поштою, і чоловік фізично відсутній за адресою, вказаній у ТЦК, у поштовому повідомленні буде повідомлено про те, що він був оповіщений військкоматом.

Повістка вважається врученою:

у день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

у день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи.

Норма набуває чинності сьогодні, 18 травня.

Нагадаємо, відзавтра прикордонники в пунктах пропуску перевірятимуть наявність військово-облікового документа у чоловіків віком від 18 до 60 років. Які категорії громадян підлягатимуть обов’язковій та необов’язковій перевірці, повідомила Держприкордонслужба.

До слова, Кабінет Міністрів затвердив нову форму військового квитка. У разі технічної реалізації передбачається, що він може бути сформований у «Дії».

Також повідомлялося, що українські чоловіки, які нині перебувають за кордоном, зможуть оновити свої дані в ТЦК онлайн.

Як відомо, завтра, 18 травня, набуває чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекатиме кримінальна відповідальність.