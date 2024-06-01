У Білгороді пролунали потужні вибухи

У місті в районі Центрального ринку та на території пляжу «Береги» впали уламки

У суботу, 1 червня, у російському Білгороді було неспокійно. Місцеві жителі повідомляють про вибухи та роботу ППО.

Також, за даними голови області В'ячеслава Гладкова, під час цієї атаки під артилерійський обстріл потрапило село Муром Шебекинського міського округу. Постраждалих немає.

«Внаслідок прямого влучення снаряда пошкоджено будівлю школи. Також уламками снарядів вибиті вікна, посічені паркани, фасади та покрівлі у трьох приватних житлових домоволодіннях. Є пошкодження на лінії електропередачі», – пише він.

У суботу, 1 червня, у російському Бєлгороді знову неспокійно. Місцеві жителі повідомляють про вибухи та, як завжди, вдалу роботу ППО pic.twitter.com/ieyFokj0Tj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 1, 2024

Губернатор повідомив, що над Білгородом та Білгородським районом спрацювала система ППО – збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих немає.

Зруйнована школа в селі Муром Шебекинського міського округу фото з відкритиз джерел

Внаслідок двох обстрілів прямих попадань снарядів у житлові будинки та загорянь не зафіксовано. У Білгороді в районі Центрального ринку, на території пляжу «Береги», а також у селі Таврове Білгородського району впали уламки.

Розгінний блок від ППО впав на Центральний ринок у Білгороді після вечірнього обстрілу фото з відкритих джерел

Раніше літак повітряно-космічних сил Росії скинув відразу три авіабомби поблизу села Велике Городище на Білгородщині.

Також повідомлялося, що російські літаки скинули чотири авіабомби на місто Шебекіно Білгородської області. Як зазначається, 17 травня в Шебекіно було знайдено три авіабомби. ФАБ-500 впала біля будинку на Ржевському шосе та не спричинила пошкоджень. Другу авіабомбу, ФАБ-250, було виявлено в передмісті Шебекіно та згодом нібито знищили. Ще одну ФАБ-500 виявили на вулиці Машинобудівників. Внаслідок її падіння був пошкоджений фасад будинку, паркан і вікна.

Наступного дня, 18 травня, літак РФ скинув ФАБ-500 на Нову Таволжанку, що у Шебекинському міському окрузі. Зазначається, що постраждалих і пошкоджень внаслідок її падіння нібито немає.

Також повідомлялося, що літак армії РФ завдавав ударів КАБами по Харкову, натомість скинув бомбу на Білгород. Вона впала просто на житловий сектор, спричинивши руйнування. Як інформували російські ЗМІ, пошкоджено 30 приватних будинків і 10 машин. Губернатор області Гладков повідомив про п'ятьох постраждалих. Причини вибуху губернатор озвучувати не став, хоча раніше завжди їх вказував.

Нагадаємо, учора у Білгородській області РФ на об'їзній дорозі спалахнула військова техніка. Колону, ймовірно, атакував український безпілотник, пише телеграм-канал Astra. За даними видання, військова техніка загорілась на об'їзній дорозі у Корочі.

До слова, влада Білгородської області закликала мешканців міста Муром виїхати на кілька днів з міста. Українські розвідники перехопили розмову мешканки Російської Федерації з Щебекінського району, Білгородської області щодо вказівки влади покинути населений пункт на декілька днів.