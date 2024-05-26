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Активність ворога на одному з напрямків за день зросла вдвічі – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
Активність ворога на одному з напрямків за день зросла вдвічі – Генштаб
На Харківському напрямку без особливих змін, ворог продовжує спроби покращити тактичне положення у районах Вовчанська і Липців
фото з відкритих джерел

Українські війська вживають заходів для утримання позицій та нищать наступальний потенціал ворога

Кількість бойових зіткнень від початку доби на фронтах російсько-української війни зросла до 83. Російські окупанти докладають максимум зусиль щоб прорвати нашу оборону. Різко, майже в два рази протягом дня, зросла активність ворога на Куп’янському напрямку. Не спадає вона і на Покровському. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 19:00 годину 26 травня.

Українські війська вживають заходів для утримання позицій та нищать наступальний потенціал ворога.

На Харківському напрямку без особливих змін. Ворог продовжує спроби покращити тактичне положення у районах Вовчанська і Липців. Біля останнього вдарив ще трьома КАБами. Загалом на півночі Харківщини сьогодні російські окупанти скинули уже 22 керовані авіабомби.

На Куп’янському напрямку продовжуються шість бойових зіткнень із 21 з початку дня. Ворожі штурмові дії тривають в районах Новоєгорівки, Петропавлівки, Берестового та Греківки. Окупанти не припиняють авіаударів – ще два відбулося по територіях поблизу Богуславки і Шийківки.

На Лиманському напрямку триває бій в районі Тернів. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку наразі відбулося вже 31 бойове зіткнення. Противник, за підтримки авіації, спрямовує основні зусилля в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл та Уманське. Також завдав три авіаудари біля Скучного та Новоселівки Першої.

Продовжує бити керованими авіабомбами та некерованими авіаракетами на Времівському напрямку, біля Старомайорського, Урожайного і Ольгівського. Кількість боєзіткнень не змінилася.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків ISW, передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх Росії на півночі Харківської області.

Як повідомлялося, російські окупанти відступили з невизначених позицій поблизу Липців на Харківщині. Окупанти продовжували атакувати біля Вовчанська.

До слова, сьогодні президент Володими Зеленський повідомив, що Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону України. Країна-агресорка готує наступ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.

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Теги: окупанти війна Україна ворог

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