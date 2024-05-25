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Як Кремль може використати Україну у війні з НАТО: пояснення ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як Кремль може використати Україну у війні з НАТО: пояснення ISW
За словами аналітиків, Путін і Кремль, імовірно, розглядають перемогу в Україні як передумову для ведення війни з НАТО
фото: Depositphotos

Поразка України дозволила б Кремлю розгорнути власні сили вздовж усього східного флангу Європи

Росія готується до ймовірної війни з Північноатлантичним альянсом і прагне захопити Україну, щоб використати її ресурсний потенціал. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, Кремль розглядатиме все, крім капітуляції України, як екзистенційну загрозу для здатності Росії вести війну з НАТО. Також російські військові лідери, які планують війну проти Північноатлантичного союзу, повинні будуть припустити, що Україна може вступити в таку війну від імені Союзу, незалежно від статусу членства країни в НАТО.

За оцінками ISW, фронт із НАТО вздовж усього західного кордону Росії з Європою буде серйозним викликом для російських окупантів. А от поразка України дозволила б Кремлю розгорнути власні сили вздовж усього східного флангу Європи від Чорного моря до Фінляндії.

«Перемога в Україні не лише усунула б загрозу України як потенційного супротивника під час можливої війни з НАТО, але й забезпечила б Росію додатковими ресурсами та людьми, необхідними для широкомасштабної конфронтації з Альянсом», – пояснюють аналітики.

Незалежно від того, як теоретична перемога Росії розділить Україну між російською анексією та підконтрольною Кремлю маріонетковою державою, яка стане наслідком бажаної для Путіна зміни режиму, РФ отримає доступ до мільйонів людей, яких вона зможе примусити до військової служби, а також до більшої частини ресурсів і промислового потенціалу України.

«Тому Путін і Кремль, ймовірно, розглядають перемогу в Україні як передумову для ведення війни з НАТО. А будь-яке припинення вогню або врегулювання шляхом переговорів, що не передбачає повної капітуляції України, – як тимчасову паузу в їхніх зусиллях зі знищення незалежної української держави», – резюмували фахівці.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, Російська Федерація використає припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій в Україні.

До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-партнерки дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях на території Росії за допомогою західної зброї.

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Теги: НАТО Україна росія війна

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