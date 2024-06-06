Загинув, не побачивши свою омріяну дитину. Згадаймо 24-річного Карена Плису

29 березня 2022 року чоловік пішов до лав ЗСУ на захист своєї Держави

29 березня 2022 року чоловік пішов до лав ЗСУ на захист своєї Держави. Він став оператором БПЛА і навічно їм залишився

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько–українська війна. Нині згадаємо Карена Плису.

30 травня 2024 року захищаючи Батьківщину, на Херсонському напрямку загинув військовий Карен Олександрович Плиса.

Карен народився 4 вересня 1999 року у селі Семиполки, Броварського району на Київщині. Навчався у Семиполківський середній школі. Потім пішов навчатися до Козелецького фахового коледжу ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету, де був одним з найкращих спортсменів.

Карен Плиса був одним з найкращих спортсменів під час навчання у коледжі у 2016 - 2017рр. фото «Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету»

У 2018 році зустрів своє вічне кохання. А у 2019 році вирішили разом з коханою жити у Великий Димерці, з надією на щасливе майбутнє.

Карен Плиса був одним з найкращих спортсменів у коледжі фото Luydmila Nishenko

29 березня 2022 року чоловік пішов до лав ЗСУ на захист своєї Держави. Він став оператором БПЛА і навічно їм залишився.

Карен Плиса фото Luydmila Nishenko

Загинув Карен 30 травня 2024 року на бойовому посту за пультом управління, залишивши згорьовану матір, сестру та вагітну дружину.

Поховали воїна-героя Карена Плису 4 червня 2024 року у селищі Велика Димерка.

«Карен жив так, щоб ніколи його дружина не плакала. Він не любив, щоб його жаліли. І він дуже мріяв про свою дитину. Він планував розвиватись, планував жити у вільній державі, мріяв про мирне життя, яке пішов виборювати», – пише «Громадський ревізор. Бровари».

Карен Плиса біля прапора 79-го прикордонного загону фото Наташа Терлюк, Facebook

«Плиса Карен Олександрович завжди на кордоні! Він міг бути щасливим чоловіком, зі своєю красунею дружиною, мати велику родину з красивими дітьми, як він сам. Він навчив би своїх дітей любити Україну, поважати людей і цінувати мир і спокій. Він міг бути гарним сином, сусідом, другом, кумом, братом на довгі роки... Але ця клята війна забирає найкращих. Він став нашим янголом і поповнив небесне військо! Царство небесне воїну-герою Анатолію (у миру Карен). Після тебе залишиться продовження... Співчуття родині, дружині і всім хто тебе знав, любив.», – написала на згадку про Карена Людмила Нішенко.

Карен Плиса фото Наташа Терлюк, дружина полеглого воїна

«Коханий, як так? Не вірю … ти не міг покинути нас! Мій біль.. моє життя.. мій герой. Повернись, благаю. Життя моє», – написала у соцмережі вагітна дружина Карена, чий син ніколи не побачить свого тата.

Красиві і щасливі Карен і Наташа, чиє щасливе спільне майбутнє вбила Росія фото Наташа Терлюк, Facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.