РФ вивела у Чорне море ракетоносій із «Калібрами»

Рівень ракетної небезпеки – дуже високий

Увечері 17 січня Росія вивела у Чорне море ще один надводний ракетоносій. В акваторії залишаються два човни, споряджені 16 «Калібрами». Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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«В Чорному морі поступово вщухає шторм. Вороже корабельне угруповання поповнилося ще одним надводним ракетоносієм - до фрегата «Адмірал Макаров» додався малий ракетний корабель проекту «Буян-М», – йдеться в повідомленні.

Загальний залп «Калібрів» наразі можливий до 16 ракет. Рівень ракетної небезпеки – дуже високий. У відомстві українцям радять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України вдалося знищити понад десять кораблів РФ, ще більше 20 одиниць вважаються пошкодженими. Ціль України – досягти повної відсутності кораблів Чорноморського Флоту в акваторії Чорного та Азовського морів.

Як раніше повідомлялося, у ніч проти 26 грудня в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил.

Нагадаємо, триває 693-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.