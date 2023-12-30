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РФ вивела в Чорне три ракетоносії з «Калібрами»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ вивела в Чорне три ракетоносії з «Калібрами»
У двох морях на чергуванні у ворога перебувають п’ять ракетоносіїв
фото ілюстративне

Окупанти готові вдарити по Україні десятками «Калібрів»

Станом на ранок 30 грудня країна-агресорка РФ вивела в Чорне море вісім кораблів, серед яких три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 16 ракет. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

У Середземному морі наразі три ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 16 ракет.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил.

Росіяни вирішили передислокувати свої кораблі з порту окупованої Феодосії в Криму після удару ЗСУ.

Теги: корабель Чорне море росія окупанти війна ракета

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