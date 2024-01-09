Жителі Підмосков'я замерзають у квартирах через недбалість влади (відео)

Через раптові морози життя росіян стало неможливим, адже у них буквально замерзають будинки

Росіяни гріються біля вогнищ у подвір'ях та показують обледенілі під'їзди

Через сильні морози сотні тисяч жителів центральної Росії зіштовхнулися з масовими відключеннями тепла, проте найважча ситуація – в Підмосков'ї. Спершу влада міст та всієї Московської області мовчала, та згодом запевнила, що на ліквідацію аварії та її наслідків кинули всі сили. Як можна бачити із фото та відео очевидців, повернути тепло в будинки швидко не вдається. Про це повідомляє BBC Україна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З чого все почалося?

За даними міністерства енергетики Московської області, відсутність опалення пов'язана з аварією на котельні. До того ж ситуацію погіршують прориви на теплотрасі: постраждали щонайменше 20 населених пунктів Підмосков'я. За оцінками ЗМІ, таких морозів у Москві не було 74 роки. Починаючи з 3 січня безліч будинків не мають опалення та електрики.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Хімки, Клімовськ, Подольск, Електросталь – міста, де замерзають росіяни

Найбільші відключення тепла сталися в підмосковному Клімовську. Там через аварію на одній з трьох котелень, які подають гарячу воду в будинки, стали замерзати майже 200 багатоповерхових будівель.

Пенсіонерка Олена Покровська прокинулася 4 січня в квартирі, яка стрімко холонула. Її п'ятиповерхівка на вулиці Весняній – серед тих, які обслуговувала котельня ЗАТ «КСПЗ». Вона розташована на території Клімовського спеціалізованого патронного заводу, а це – режимне підприємство. Через його особливий статус доступ в котельню для перевірок обладнання ускладнений.

Жителі Клімовська, з якими вдалося поговорити ВВС, злі через те, що на вихідних місцеві ЗМІ розповіли, що в більшість будинків уже повертається тепло.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Повідомляли по телевізору, що нібито все включили, 90% будинків підключені, - каже Покровська. - Якщо і запустили, то якраз 10%, а не 90%. Ми переписуємося одне з одним і знаємо - все замерзає». Інша жителька розповіла, що на її звернення відповіли брехнею, ніби то в її район вже дали тепло, тому більше ним займатися не будуть.

Фото: BBC Україна.

Жителька Клімовська Ксенія Олександрівна розповідає, що у її квартирі тепло відновили, проте наступного дня знову стало холодно: «Написали, що дали опалення, а по факту в 1-му та 3-му під'їзді розірвало трубу і батареї. Це по суті обман, нічого хорошого в під'їздах не зробили, проблеми лишились», - каже вона.

Фото: BBC Україна.

Зараз кожен пост голови Подольського місцевого округу про поступову нормалізацію супроводжують десятки коментарів про те, що в будинках досі холодно, темно, а тепер ще й мокро. Географія цих повідомлень виходить далеко за межі постраждалого Клімовська - очевидно, що і в інших районах Подольська мережі працюють на межі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Український активіст Сергій Стерненко на своєму Telegram-каналі опублікував відео, яким чином росіяни зігріваються в місті Електросталь:

Нагадаємо, у Підмосков’ї введено режим надзвичайної ситуації: яка причина (відео)

Також вчені повідомляли, що в цьому році є ймовірність колапсу полярного вихору. Це призведе до погодних впливів по всій Північній півкулі – можливий викид більш холодного арктичного повітря в Європі та США. Потенційний колапс, який часто спостерігається в грудні та січні, може призвести до значних змін погоди в січні 2024 року.