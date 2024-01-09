Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Жителі Підмосков'я замерзають у квартирах через недбалість влади (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Жителі Підмосков'я замерзають у квартирах через недбалість влади (відео)
Через раптові морози життя росіян стало неможливим, адже у них буквально замерзають будинки
фото: Telegram / Сергій Стерненко

Росіяни гріються біля вогнищ у подвір'ях та показують обледенілі під'їзди

Через сильні морози сотні тисяч жителів центральної Росії зіштовхнулися з масовими відключеннями тепла, проте найважча ситуація – в Підмосков'ї. Спершу влада міст та всієї Московської області мовчала, та згодом запевнила, що на ліквідацію аварії та її наслідків кинули всі сили. Як можна бачити із фото та відео очевидців, повернути тепло в будинки швидко не вдається. Про це повідомляє BBC Україна.

З чого все почалося?

За даними міністерства енергетики Московської області, відсутність опалення пов'язана з аварією на котельні. До того ж ситуацію погіршують прориви на теплотрасі: постраждали щонайменше 20 населених пунктів Підмосков'я. За оцінками ЗМІ, таких морозів у Москві не було 74 роки. Починаючи з 3 січня безліч будинків не мають опалення та електрики.

Хімки, Клімовськ, Подольск, Електросталь – міста, де замерзають росіяни

Найбільші відключення тепла сталися в підмосковному Клімовську. Там через аварію на одній з трьох котелень, які подають гарячу воду в будинки, стали замерзати майже 200 багатоповерхових будівель.

Пенсіонерка Олена Покровська прокинулася 4 січня в квартирі, яка стрімко холонула. Її п'ятиповерхівка на вулиці Весняній – серед тих, які обслуговувала котельня ЗАТ «КСПЗ». Вона розташована на території Клімовського спеціалізованого патронного заводу, а це – режимне підприємство. Через його особливий статус доступ в котельню для перевірок обладнання ускладнений.

Жителі Клімовська, з якими вдалося поговорити ВВС, злі через те, що на вихідних місцеві ЗМІ розповіли, що в більшість будинків уже повертається тепло.

«Повідомляли по телевізору, що нібито все включили, 90% будинків підключені, - каже Покровська. - Якщо і запустили, то якраз 10%, а не 90%. Ми переписуємося одне з одним і знаємо - все замерзає». Інша жителька розповіла, що на її звернення відповіли брехнею, ніби то в її район вже дали тепло, тому більше ним займатися не будуть.

Жителі Підмосков'я замерзають у квартирах через недбалість влади (відео) фото 1

Фото: BBC Україна.

Жителька Клімовська Ксенія Олександрівна розповідає, що у її квартирі тепло відновили, проте наступного дня знову стало холодно: «Написали, що дали опалення, а по факту в 1-му та 3-му під'їзді розірвало трубу і батареї. Це по суті обман, нічого хорошого в під'їздах не зробили, проблеми лишились», - каже вона.

Жителі Підмосков'я замерзають у квартирах через недбалість влади (відео) фото 2

Фото: BBC Україна.

Зараз кожен пост голови Подольського місцевого округу про поступову нормалізацію супроводжують десятки коментарів про те, що в будинках досі холодно, темно, а тепер ще й мокро. Географія цих повідомлень виходить далеко за межі постраждалого Клімовська - очевидно, що і в інших районах Подольська мережі працюють на межі.

Український активіст Сергій Стерненко на своєму Telegram-каналі опублікував відео, яким чином росіяни зігріваються в місті Електросталь:

Нагадаємо, у Підмосков’ї введено режим надзвичайної ситуації: яка причина (відео)

Також вчені повідомляли, що в цьому році є ймовірність колапсу полярного вихору. Це призведе до погодних впливів по всій Північній півкулі – можливий викид більш холодного арктичного повітря в Європі та США. Потенційний колапс, який часто спостерігається в грудні та січні, може призвести до значних змін погоди в січні 2024 року.

Читайте також: Голова комітету з енергетики пояснив повернення відключень світла за борги
Теги: росія вчені росіяни відео обман Москва Сергій Стерненко влада повітря Telegram Україна опалення відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Науковці проаналізували понад два десятки досліджень, опублікованих між 2000 і 2022 роками, які стосувалися розуміння прочитаного
Вчені пояснили, який формат читання краще сприймають діти
15 грудня, 2023, 16:40
У держбюджеті-2023 на створення страхового фонду було виділено 20 млрд грн ($547 млн), проте ці кошти так не використали, акцентував юрист
Державна програма морського страхування досі не почала працювати – експерт
14 грудня, 2023, 13:16
Британія підтримала Україну у бажанні відстоювати свої території зі зброєю в руках
«Симпатичні хлопці, але скоро загинуть»: експосол розповів, як Британія попереджала українців про війну
16 грудня, 2023, 18:47
Атаки безпілотників на Морозовськ
«Бавовна» в Росії: дрони атакували військовий аеродром (відео)
17 грудня, 2023, 08:28
Німеччина продовжує замовлення боєприпасів для України
Боєприпаси для України від Німеччини. Концерн Rheinmetall розкрив подробиці
19 грудня, 2023, 08:00
Суд дійшов висновків: справжня причина в ухиленні від мобілізації полягає в небажанні обвинуваченого виконувати військовий обов'язок
Раніше судимий дезертир утік від мобілізації. Що вирішив суд
26 грудня, 2023, 10:21

Соціум

Жителі Підмосков'я замерзають у квартирах через недбалість влади (відео)
Жителі Підмосков'я замерзають у квартирах через недбалість влади (відео)
Як вчаться українські діти у школах? Міносвіти Чехії помітило закономірність
Як вчаться українські діти у школах? Міносвіти Чехії помітило закономірність
Катував та ґвалтував парафіян: розслідування ВВС про засновника «церкви всіх народів»
Катував та ґвалтував парафіян: розслідування ВВС про засновника «церкви всіх народів»
Безпілотники атакували нафтобазу у російському місті Орел
Безпілотники атакували нафтобазу у російському місті Орел
Японія звела аеропорт посеред океану, але дещо пішло не так (фото)
Японія звела аеропорт посеред океану, але дещо пішло не так (фото)
У соборі Грузії виставлено ікону із зображенням Сталіна (відео)
У соборі Грузії виставлено ікону із зображенням Сталіна (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Окупанти тисячами беруть у полон мирних українців: стали відомі справжні причини
39K
Біженці штурмують Німеччину: з якої країни прохачів притулку найбільше
33K
Помер Народний артист України Віталій Білоножко
21K
Група компаній «Нова пошта» змінює назву
17K
Генерал Годжес повідомив, яку послугу Конгрес США може зробити Кремлю
9326
Дружина Віталія Білоножка повідомила причину його смерті

Новини

Окупанти намагаються вибити ЗСУ з позицій на півдні – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Вибухи в Білгороді, Росія заблокувала сайт ПЦУ: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Ожеледиця, місцями опади: прогноз погоди на 9 січня
Сьогодні, 05:00
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»
Вчора, 08:46
На одному з напрямків пекельні бої: дані Генштабу з фронту
Вчора, 07:20

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua