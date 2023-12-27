Росія продовжує окуповувати Грузію? Президентка Зурабішвілі зробила заяву

Президент Грузії Зурабішвілі закликала міжнародну спільноту до рішучої та термінової реакції на дії РФ

«Рішуче засуджуємо чергове захоплення росіянами земель на грузинських територіях та їхню повзучу політику анексії»

Так званий «парламент» Абхазії вирішив передати Росії комплекс держдач. Це є політикою повзучої анексії на окупованих територіях Грузії. Про це повідомила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

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«Рішуче засуджуємо чергове захоплення росіянами земель на грузинських територіях та їхню повзучу політику анексії. Сильна народна реакція, яку ми спостерігаємо навколо передачі «Бічвінти», є прямим результатом триваючої окупації», – йдеться в заяві.

Президент закликала міжнародну спільноту до рішучої та термінової реакції.

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Дипломати МЗС Грузії уточнили, що ратифікація так званої «угоди» так званого «парламенту» окупаційного режиму Абхазії про передачу будинку відпочинку «Бічвінта» Російській Федерації є черговим протиправним актом і продовженням окупаційної політики Росії щодо регіонів Грузії та заявили, що це грубо порушує основоположні принципи міжнародного права.

«У світлі міжнародного права будь-яка така «угода» є недійсною. Тому на тлі окупації Абхазького регіону так звана «угода» про передачу території не може мати жодної юридичної сили», – зазначило МЗС.

Зазначимо, комплекс дач у Піцунді побудували в 1958-1961 роках за розпорядженням першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова. Уже в січні 2022 року РФ домовилася з невизнаною Абхазією про отримання цих земель в оренду на 49 років.

Нагадаємо, «парламент» самопроголошеної республіки Абхазія на позачерговому засіданні ратифікував «російсько-абхазьку угоду», затвердивши передачу Росії держдачі «Піцунда».

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До слова, Міжнародний республіканський інститут (IRI), який співпрацює з Держдепом США, дослідив настрої громадян Грузії щодо зовнішньої політики країни. Дослідження зокрема продемонструвало уявлення про політичну загрозу з боку Росії, стурбованість перебуванням росіян у Грузії та високий рівень політичної поляризації.

На запитання, яка країна становить найбільшу політичну загрозу для Грузії, грузини були майже одностайними. Як стверджується у новому дослідженні IRI, 77% мешканців Грузії вважають Росію головною політичною загрозою для Грузії, а економічну загрозу з боку Росії вбачають 69%.

Як повідомлялося, парламент Грузії не зміг оголосити імпічмент президентці Саломе Зурабішвілі.