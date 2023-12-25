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Чи збільшилася кількість ракет у Росії: відповідь розвідки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Чи збільшилася кількість ракет у Росії: відповідь розвідки
У ворога є плани збільшення ракетного потенціалу, але до їх виконання йому ще далеко
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Санкційна політика дається взнаки, як і загальна деградація Росії в технічному плані», – наголосив Юсов

Попри збільшення темпів виробництва нових ракет Росією, їх обсяги зараз менші, ніж минулої зими чи на початку повномасштабного вторгнення. Однак, загроза потужних ракетних атак залишається високою. Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов.

Окупанти атакують у більш заощадливому режимі, ніж минулої зими. Щодо темпів виробництва Юсов уточнив, що у ворога є плани збільшення ракетного потенціалу, але до їх виконання йому ще далеко.

«Зараз вони працюють у більш заощадливому режимі, ніж минулої зими. Але кожна атака – це випробування для ППО. Що стосується темпів виробництва, є плани ворога, однак до їх виконання ще далеко. Санкційна політика дається взнаки, як і загальна деградація Росії в технічному плані», – наголосив Юсов.

Також представник розвідки зазначив, що хоч запаси росіян уже не ті, на кілька потужних атак вони здатні. Ба більше, ворог уже проводив спроби атак цієї зими, загроза зберігається. «У багатьох випадках, коли наші захисники збивають цілі, вони навмисно не коментують, куди вони були спрямовані. Така загроза зберігається», – зазначив Юсов. 

Нагадаємо, триває 670-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну. Ворог завдав два ракетних та 61 авіаційний удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Теги: ГУР розвідка ракета ворог окупанти

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