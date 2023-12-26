«Спланована операція». Повітряні сили прокоментували ураження корабля «Новочеркаськ»

Великий десантний корабель «Новочеркаськ» поповнив той флот, який очолив зараз крейсер «Москва»

На «Новочеркаську», ймовірно був потужний боєкомплект

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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«Спланована операція і Збройними силами, і іншими силовими структурами», – зазначив він.

Ігнат також додав, що на «Новочеркаську», ймовірно був потужний боєкомплект.

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«Який саме він був – може оголосять пізніше. Але робота зроблена колосальна. Великий десантний корабель поповнив той флот, який очолив зараз крейсер «Москва», – додав речник Повітряних сил.

Раніше окупаційна влада Криму показала наслідки атаки.

Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.