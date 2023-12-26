«Спланована операція». Повітряні сили прокоментували ураження корабля «Новочеркаськ»
На «Новочеркаську», ймовірно був потужний боєкомплект
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
«Спланована операція і Збройними силами, і іншими силовими структурами», – зазначив він.
Ігнат також додав, що на «Новочеркаську», ймовірно був потужний боєкомплект.
«Який саме він був – може оголосять пізніше. Але робота зроблена колосальна. Великий десантний корабель поповнив той флот, який очолив зараз крейсер «Москва», – додав речник Повітряних сил.
Раніше окупаційна влада Криму показала наслідки атаки.
Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.
Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.
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