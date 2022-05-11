Пекло на землі. Що відбувається нині на «Азовсталі» (відео)

Російські війська завдають масованого удару по «Азовсталі»

Російські окупаційні війська продовжують гатити по заводу «Азовсталь» з артилерії та авіації. Станом на вечір 11 травня в результаті ударів над заводом стоїть стовп чорного диму. Про це свідчить відео, оприлюднене радником мера Маріуполя Петром Андрющенком.

«Маріуполь. Азовсталь. Прямо зараз. Пекло, що зійшло на землю», - прокоментував він ситуацію на «Азовсталі».

Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 11 травня повідомив, що в Маріуполі основні зусилля ворога зосереджуються на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь». Противник продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

Як відомо, у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

Заступник командира полку «Азов» Святослав Калина Паламар вважає, що для порятунку захисників Маріуполя потрібна підтримка «третьої сторони».

Тим часом петиція дружини командира полку «Азов» Катерини Прокопенко до генсека ООН Антоніу Гутерріша із закликом застосувати процедуру еxtraction для українських військових, які заблоковані на «Азовсталі» в Маріуполі, набрала понад 1,2 млн підписів.

11 травня Папа Римський Франциск зустрівся у Ватикані з дружинами бійців полку «Азов» Катериною Прокопенко та Юлією Федосюк.



