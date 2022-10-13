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За добу Повітряні сили збили два десятки дронів-камікадзе

Оксана Воронцова
glavcom.ua
За добу Повітряні сили збили два десятки дронів-камікадзе
Окупанти атакують Україну ударними дронами
фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ знищили п’ять ударних вертольотів Ка-52

За минулу добу, 12 жовтня, зенітними ракетними підрозділами та винищувальною авіацією Повітряних сил Збройних сил України знищено п’ять ударних вертольотів Ка-52, 17 дронів-камікадзе Shahed-136 та два «Zala Ланцет». Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Винищувальна, бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних сил продовжує підтримувати наступальні дії наших підрозділів на різних напрямках, завдаючи ударів по засобах ППО противника, взводних та ротних опорних пунктах, логістиці, польових складах пально-мастильних матеріалів і боєприпасів, живій силі та скупченню військової техніки окупаційних військ», - йдеться в повідомленні.

За добу Повітряні сили збили два десятки дронів-камікадзе фото 1

Нагадаємо, триває 232-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, окупанти завдають удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Теги: війна росія окупанти Україна ЗСУ

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