Росія атакувала Хмельницький: пошкоджено житлові будинки, є постраждалий

Унаслідок російської атаки пошкоджено приватні будинки

Російські війська атакували Хмельницький, унаслідок чого пошкоджень зазнали житлові будинки у приватному секторі. Також стало відомо про одного постраждалого, якого госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Хмельницького Олександра Симчишина.

Спочатку мер повідомив про пошкодження приватних будинків унаслідок російського удару. За його словами, на місцях працювали відповідні служби, які займалися ліквідацією наслідків атаки.

На момент першого повідомлення інформації про постраждалих не було. Згодом Симчишин уточнив, що внаслідок атаки травмувався 59-річний чоловік. Його госпіталізували до медичного закладу.

«Чоловіка 59 років госпіталізовано з травмою унаслідок терористичної атаки рашистів. Стан задовільний», – повідомив міський голова.

За попередньою інформацією, пошкодження зафіксовано у приватному секторі міста. Кількість будинків, які постраждали внаслідок удару, наразі не уточнюється.

Також міська влада поки не повідомила про характер травм госпіталізованого чоловіка та масштаби руйнувань. На місцях пошкоджень триває ліквідація наслідків російської атаки. До робіт залучено відповідні служби.

Нагадаємо, 11 листопада російські війська атакували ринок у центральній частині Чорноморська Одеської області. За інформацією очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок удару загинула одна людина, ще четверо зазнали поранень, двоє з них перебували у важкому стані. Також було пошкоджено прилеглі житлові будинки та автомобілі. На місці атаки працювали екстрені служби.