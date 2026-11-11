Головна Одеса Новини
search button user button menu button
1722-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Окупанти вдарили по ринку в центрі Чорноморська: є загиблий та поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили по ринку в центрі Чорноморська: є загиблий та поранені
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Двоє постраждалих перебувають у важкому стані

Сьогодні, 11 листопада, російська терористична армія атакувала ринок у центрі Чорноморська. Внаслідок удару загинула людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Ворог завдав підступного удару по ринку у центральній частині Чорноморська. Місце, де у цей час завжди людно.  На цю хвилину відомо про одну загиблу людину. Ще четверо людей постраждали, двоє з них – у важкому стані. Медики борються за їхні життя», – йдеться у повідомленні.

Кіпер додав, що також внаслідок удару пошкоджені прилеглі житлові будинки та автомобілі. 

«На місці працюють всі відповідні служби. Ліквідація триває. Інформація щодо наслідків уточнюється», – уточнив очільник ОВА.

До слова, російська терористична армія масовано атакувала Житомирщину безпілотниками. Унаслідок цього є пошкодження, постраждали люди.

Також ввечері 10 листопада росіяни завдали удару по одному із селищ Запорізького району. Унаслідок цього травмовано людей. 

Читайте також:

Теги: Одещина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російської атаки на енергосистему України
На Дніпропетровщині сталися масштабні відключення світла
9 листопада, 20:44
Черкащина зазнала атаки ракетами та дронами
Росіяни атакували Черкащину ракетами та дронами: пошкоджено критичну інфраструктуру
9 листопада, 08:50
Рятувальні служби ліквідовують наслідки атаки
Окупанти повторно атакували Харків: є постраждалий
29 жовтня, 08:06
Президент закликав міжнародних партнерів зберігати єдність у протидії російській агресії
Зеленський пояснив, чому Росія продовжує війну попри відсутність перемог
28 жовтня, 17:31
Втрати ворога станом на 24 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 24 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
24 жовтня, 08:29
Президент США Дональд Трамп
Путін послав Трампа. Війна переходить в 2027 рік
21 жовтня, 21:00
Гарантії безпеки стануть головною темою тристоронньої зустрічі у листопаді
Кремль зробив заяву про гарантії безпеки для України та РФ
21 жовтня, 16:59
Картонкове дежавю: навіщо дорослі знову виводять дітей на майдан?
Картонкове дежавю: навіщо дорослі знову виводять дітей на майдан?
18 жовтня, 18:07
Російські медіа пов’язують збої з ударами по дата-центрах «Сбербанку»
У Росії масштабний збій інтернету після удару по датацентру: не працюють банківські та онлайн-сервіси
14 жовтня, 12:48

Новини

Окупанти вдарили по ринку в центрі Чорноморська: є загиблий та поранені
Окупанти вдарили по ринку в центрі Чорноморська: є загиблий та поранені
В Одесі через падіння гілки дерева загинула жінка
В Одесі через падіння гілки дерева загинула жінка
Росія вдарила по Одесі: є загиблий, спалахнув склад із продуктами
Росія вдарила по Одесі: є загиблий, спалахнув склад із продуктами
Росія атакувала Одесу: пошкоджено торговельний центр
Росія атакувала Одесу: пошкоджено торговельний центр
На Одещині стартував опалювальний сезон: графік подачі тепла
На Одещині стартував опалювальний сезон: графік подачі тепла
Активісти показали незвичайну конструкцію навколо пам'ятника Пушкіну
Активісти показали незвичайну конструкцію навколо пам'ятника Пушкіну

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2026
114K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
75K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Петиція щодо зарплат вчителів швидко набрала 25 тис. підписів: про що йдеться
Сьогодні, 12:58
11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята та як з’явився найбільший розпродаж року
Сьогодні, 08:33
В Україні до 13°, в деяких областях дощ, подекуди зі снігом: погода на 11 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 11 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Зеленський поставив крапку у багаторічній інтризі навколо відомого київського університету
Вчора, 18:02

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua