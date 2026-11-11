Окупанти вдарили по ринку в центрі Чорноморська: є загиблий та поранені

Двоє постраждалих перебувають у важкому стані

Сьогодні, 11 листопада, російська терористична армія атакувала ринок у центрі Чорноморська. Внаслідок удару загинула людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Ворог завдав підступного удару по ринку у центральній частині Чорноморська. Місце, де у цей час завжди людно. На цю хвилину відомо про одну загиблу людину. Ще четверо людей постраждали, двоє з них – у важкому стані. Медики борються за їхні життя», – йдеться у повідомленні.

Кіпер додав, що також внаслідок удару пошкоджені прилеглі житлові будинки та автомобілі.

«На місці працюють всі відповідні служби. Ліквідація триває. Інформація щодо наслідків уточнюється», – уточнив очільник ОВА.

До слова, російська терористична армія масовано атакувала Житомирщину безпілотниками. Унаслідок цього є пошкодження, постраждали люди.

Також ввечері 10 листопада росіяни завдали удару по одному із селищ Запорізького району. Унаслідок цього травмовано людей.