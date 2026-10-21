З'явилися фото нотаток Віткоффа під час зустрічі з Путіним
На записах американського спецпосланця помітили згадки про бачення Трампа, зустріч із європейцями та новий імпульс у переговорах
Під час зустрічі спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним журналісти сфотографували нотатки американського представника. На записах вдалося розібрати кілька фраз про бачення Дональда Трампа та перебіг переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на кадри із зустрічі Віткоффа з російським диктатором.
Кадри зробилені на початку зустрічі, коли Віткофф і Путін потиснули одне одному руки. Частину рукописних записів спецпосланця вдалося розшифрувати.
Зокрема, на папері можна прочитати фрази: «Дякую – бачення Трампа», «Зустрівся з європейцями вчора» та «Я відчуваю, що з’явився імпульс». Далі йдеться про те, щоб використати цей імпульс для розвитку досягнутого успіху.
Із фотографій не зрозуміло, до яких саме пропозицій чи домовленостей стосуються записи. Також невідомо, чи пов’язані згадані фрази з конкретними результатами контактів американської сторони з європейськими представниками.
Варто нагадати, що російський диктатор Володимир Путін 21 жовтня розпочав зустріч зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі. На початку переговорів очільник Кремля порушив питання завершення війни проти України та відновлення економічних відносин між Росією і Сполученими Штатами.
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