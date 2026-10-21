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З'явилися фото нотаток Віткоффа під час зустрічі з Путіним

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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З'явилися фото нотаток Віткоффа під час зустрічі з Путіним
Кадри зробили на початку зустрічі, коли Віткофф і Путін потиснули одне одному руки
фото: кадр з відео

На записах американського спецпосланця помітили згадки про бачення Трампа, зустріч із європейцями та новий імпульс у переговорах

Під час зустрічі спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним журналісти сфотографували нотатки американського представника. На записах вдалося розібрати кілька фраз про бачення Дональда Трампа та перебіг переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на кадри із зустрічі Віткоффа з російським диктатором.

Кадри зробилені на початку зустрічі, коли Віткофф і Путін потиснули одне одному руки. Частину рукописних записів спецпосланця вдалося розшифрувати.

Зокрема, на папері можна прочитати фрази: «Дякую – бачення Трампа», «Зустрівся з європейцями вчора» та «Я відчуваю, що з’явився імпульс». Далі йдеться про те, щоб використати цей імпульс для розвитку досягнутого успіху.

Нотатки спецпредставника Трампа
Нотатки спецпредставника Трампа
фото: кадр з відео

Із фотографій не зрозуміло, до яких саме пропозицій чи домовленостей стосуються записи. Також невідомо, чи пов’язані згадані фрази з конкретними результатами контактів американської сторони з європейськими представниками.

Варто нагадати, що російський диктатор Володимир Путін 21 жовтня розпочав зустріч зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі. На початку переговорів очільник Кремля порушив питання завершення війни проти України та відновлення економічних відносин між Росією і Сполученими Штатами. 

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Теги: росія США переговори путін Стів Віткофф

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