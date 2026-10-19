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Росія атакувала підприємство на Київщині: є загиблий і шестеро поранених

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія атакувала підприємство на Київщині: є загиблий і шестеро поранених
Наразі тривають роботи з ліквідації пожежі та усунення наслідків атаки
фото: ДСНС

Постраждалих доправили до лікарні, на місці удару рятувальники продовжують гасити пожежу

Унаслідок російської атаки на підприємство в Обухівському районі Київської області загинув чоловік, ще шестеро людей дістали поранення. Усіх постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише «Главком».

За словами очільника ОВА, на місці влучання триває ліквідація пожежі. До роботи залучені відповідні служби, які також займаються усуненням наслідків російського удару.

Тимур Ткаченко підтвердив загибель одного чоловіка та повідомив про шістьох поранених. Усі постраждалі перебувають у лікарнях, де їм надають необхідну допомогу.

Варто нагадати, що унаслідок російського обстрілу Києва пошкоджено одну з будівель Рахункової палати. У приміщенні пошкоджені техніка та інше майно, а поранення дістав охоронець. Госпіталізація йому не знадобилася. 

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Теги: Київщина війна обстріл

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