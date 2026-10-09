Хусити атакували Саудівську Аравію: загорівся пасажирський літак

Lufthansa та Air India призупинили польоти до Ер-Ріяда

Єменські хусити заявили про ракетний удар по міжнародному аеропорту в столиці Саудівської Аравії. Після атаки на стоянці загорівся пасажирський літак державної авіакомпанії Saudia Airlines, а кілька міжнародних перевізників призупинили рейси до Ер-Ріяда. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Що відомо про пошкодження літака

У четвер, 8 жовтня, хусити заявили, що завдали удару балістичною ракетою по міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді. Саудівська влада не підтвердила цю заяву на момент виходу повідомлення. Про атаку угруповання також повідомило в окремій заяві, яку цитує Reuters.

За інформацією трьох співрозмовників Reuters, обізнаних із ситуацією, пасажирський літак Saudia Airlines зазнав значних пошкоджень і загорівся на стоянці біля термінала. За попередніми даними, на борту не було пасажирів. Водночас джерела не виключили, що внаслідок інциденту могли бути постраждалі.

Обставини займання остаточно не встановлені. Немає підтвердження, що ракета влучила безпосередньо в літак. Reuters повідомляє про пожежу на повітряному судні, однак наявні дані не дають змоги однозначно встановити, що саме спричинило пошкодження.

Окремо саудівські чиновники повідомили, що уламки перехопленої ракети влучили в дитячий садок і медичний комплекс у Ер-Ріяді.

фото: Reuters

Які авіакомпанії призупинили рейси

Після нових погроз хуситів міжнародні перевізники почали скасовувати рейси до столиці Саудівської Аравії та з неї. За даними Reuters, обмеження запровадили Lufthansa Group, Air India, IndiGo та Akasa Air.

Ситуація вплинула на міжнародне авіасполучення, а перевізники переглядали розклад з огляду на безпекові ризики.

Хусити погрожують новими ударами

Єменське угруповання закликало працівників енергетичних об’єктів триматися від них подалі, заявивши, що такі споруди можуть стати цілями наступних атак. Це створює додаткову загрозу для нафтової інфраструктури Саудівської Аравії, одного з найбільших світових експортерів нафти.

Нинішня ескалація відбувається на тлі відновлення масштабних бойових дій у Ємені. Хусити, яких підтримує Іран, контролюють значну частину півночі країни та тривалий час воюють із силами міжнародно визнаного уряду, що спирається на підтримку Саудівської Аравії.

На початку жовтня урядові сили Ємену за підтримки саудівської авіації розпочали наступ уздовж узбережжя Червоного моря. Як повідомляв «Главком» із посиланням на Reuters, єменські війська заявили про витіснення хуситів із більшості прибережних районів і захоплення стратегічного міста Мокха. Бої поблизу Баб-ель-Мандебської протоки мають значення для міжнародного судноплавства, зокрема перевезення енергоресурсів.

Нагадаємо, наприкінці вересня «Главком» уже писав про атаки хуситів на Саудівську Аравію: поблизу міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді спалахнула пожежа, а саудівська сторона повідомила про перехоплення балістичної ракети. Тоді точний зв’язок між атакою та займанням не був встановлений.