Рівненщина: рятувальники показали наслідки удару по «Епіцентру» (фото)

Унаслідок атаки на гіпермаркет четверо людей дістали поранення

20 жовтня російські війська неодноразово атакували гіпермаркет «Епіцентр» у Рівненській області. Унаслідок обстрілів виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, постраждали четверо людей, трьох з них було госпіталізовано. Ліквідацію пожежі ускладнювали значне пожежне навантаження та загроза повторних російських ударів. Через небезпеку рятувальники були змушені тимчасово відходити в безпечні місця. Наразі пожежу повністю ліквідовано.

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Наслідки російської атаки на Рівненщину 20 жовтня ДСНС

Нагадаємо, у жовтні російські війська атакували одразу кілька торговельних центрів мережі «Епіцентр» у різних регіонах України. Зокрема, 20 жовтня ворожий безпілотник вдарив по гіпермаркету в Первомайську Миколаївської області. Унаслідок атаки постраждали восьмеро людей – п'ятеро жінок віком від 28 до 56 років і троє чоловіків віком від 23 до 43 років.

Напередодні, 19 жовтня, російські безпілотники атакували Ковель Волинської області. За повідомленнями місцевих медіа, один із дронів влучив у торговельний центр «Епіцентр». Після вибухів над містом здійнявся дим.

Крім того, 13 жовтня ворог завдав десять ударів по логістичному розподільчому центру «Епіцентру» в Хмельницькому. На території комплексу виникли п'ять масштабних пожеж, які знищили близько 85% товарів на складі. Комплекс фактично залишався останнім великим складським об'єктом мережі, який до того не зазнав руйнувань від російських атак.

12 жовтня росіяни зруйнували торговельний центр «Епіцентр» у Дніпрі, який працював протягом 19 років.