Окупанти вдарили по торговельному об’єкту в Запоріжжі: виникла пожежа

Місцеві повідомляли про серію вибухів у місті

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав

Російські окупаційні війська атакували один із торговельних об’єктів у Запоріжжі. Після удару виникла пожежа.Про це повідомив голова Ради Оборони Запорізької області Іван Федоров, пише «Главком».

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інші подробиці атаки та масштаби пошкоджень наразі не повідомлялися. Варто зазначити, що місцеві повідомляли про серію вибухів у місті.

Проте точно невідомо, який саме об'єкт зазнав ушкоджень та чи можна буде його відновити після атаки російської терористичної армії.

Нагадаємо, що окупанти завдали удару по приватному будинку в Запоріжжі, унаслідок чого загинуло подружжя – 37-річний чоловік і 38-річна жінка.