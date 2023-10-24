Україна планує перетворити зиму на зброю проти Росії – NYT
Своєю чергою РФ, ймовірно, буде завдавати ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі України
Цієї зими Збройні сили України планують атакувати ракетами командні центри, склади боєприпасів і лінії постачання в тилу російських окупантів. Про це пише New York Times.
Зазначається, що українські військові хочуть таким чином знизити боєздатність РФ. Зокрема, американські ракети Atacms дають Силам оборони можливість завдавати ударів по позиціях ворога на всій окупованій території. До того ж кожен кілометр просування ЗСУ на півдні створює нові проблеми для противника.
Водночас, зазначається, що Росія у 2023-му році навчилася куди краще адаптуватися до бойових дій, ніж торік. Країна-агресорка може спробувати змінити маршрути постачання або використати свою артилерію та авіацію для протидії обстрілам ЗСУ.
Аналітик Джек Вотлінг вважає, що якщо російські війська будуть втягнуті в оборону широким фронтом, а їхню логістику – сильно порушено, то вони можуть буквально промокнуть і замерзнуть.
«Якщо цілеспрямовані удари можуть погіршити їхню логістику, то обмежена підготовка і польова підготовка російських військ можуть максимізувати критичні порушення», – пояснив він.
Своєю чергою РФ, йомвірно, буде завдавати ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі України.
Нагадаємо, раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.
У той же час Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.
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