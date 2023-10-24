Україна планує перетворити зиму на зброю проти Росії – NYT

Своєю чергою РФ, ймовірно, буде завдавати ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі України

Цієї зими Збройні сили України планують атакувати ракетами командні центри, склади боєприпасів і лінії постачання в тилу російських окупантів. Про це пише New York Times.

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Зазначається, що українські військові хочуть таким чином знизити боєздатність РФ. Зокрема, американські ракети Atacms дають Силам оборони можливість завдавати ударів по позиціях ворога на всій окупованій території. До того ж кожен кілометр просування ЗСУ на півдні створює нові проблеми для противника.

Водночас, зазначається, що Росія у 2023-му році навчилася куди краще адаптуватися до бойових дій, ніж торік. Країна-агресорка може спробувати змінити маршрути постачання або використати свою артилерію та авіацію для протидії обстрілам ЗСУ.

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Аналітик Джек Вотлінг вважає, що якщо російські війська будуть втягнуті в оборону широким фронтом, а їхню логістику – сильно порушено, то вони можуть буквально промокнуть і замерзнуть.

«Якщо цілеспрямовані удари можуть погіршити їхню логістику, то обмежена підготовка і польова підготовка російських військ можуть максимізувати критичні порушення», – пояснив він.

Своєю чергою РФ, йомвірно, буде завдавати ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі України.

Нагадаємо, раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.

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У той же час Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.