Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка повідомила, чи зможе Росія проводити масштабні обстріли взимку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка повідомила, чи зможе Росія проводити масштабні обстріли взимку
Представник ГУР запевнив, що в росіян немає «неймовірної кількості» ракет
фото з відкритих джерел

Російська Федерація не встигає поновити запас ракет, який в неї був до повномасштабного вторгнення

Окупанти вже не здатні випускати по Україні понад 100 ракет за удар, але небезпека і певні ризики все одно залишаються. Росія досі виробляє певну кількість таких снарядів. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Як зазначив представник розвідки, Російська Федерація не встигає поновити запас ракет, який в неї був до повномасштабного вторгнення.

«Встигають поновлювати, дивлячись на те, порівнювати з чим. Якщо стосовно тих запасів і об'ємів, які у них були до повномасштабного вторгнення, – не встигають, і навіть близько не наближаються. Але в цілому якась певна кількість ракет виробляється загарбниками, і згідно з різною номенклатурою. «Калібрів» більше, «Кинджалів», наприклад, менше, але все ж таки вони їх виробляють», – пояснив Юсов.

Представник ГУР додав, що у росіян немає «неймовірної кількості» ракет.

«Коли довго не відбувається ракетних ударів, то це свідчить про накопичення ракетного озброєння окупантами. Україна перебуває зараз на порозі зими та нового опалювального сезону, і оскільки держава-терористка РФ не змінила своїх планів та нікуди не ділася, то можуть бути повторені ті терористичні удари, які були торік взимку. Ризики залишаються. А це означає, що країна готується, і кожен на своєму рівні готується», – підсумував Юсов.

Нагадаємо, російські загарбники накопичують певну кількість ракет, тому не використовують їх зараз так інтенсивно.

До слова, колишній очільник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін запропонував вдарити по Україні космічною ракетою, після чого його порівняли з мавпою з гранатою.

Читайте також: Нові російські дрони атакували Київщину
Теги: ГУР розвідка обстріл ракета окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ намагатиметься знайти прогалини в українській ППО
Росіяни готуються до зимових обстрілів і шукають прогалини в українській ППО – ISW
22 жовтня, 05:19
У Миколаєві прогримів потужний вибух
У Миколаєві прогримів потужний вибух
18 жовтня, 20:41
Зеленський зазначив, що окремо на засіданні було обговорене питання міжнародної політики
Зеленський на засіданні Ставки повідомив про успіхи ЗСУ на фронті (відео)
17 жовтня, 14:15
Уночі Україну атакували кілька груп «Шахедів»
Масштабна нічна атака дронів: ППО працювали у чотирьох містах
16 жовтня, 06:51
За добу сталося 34 бойових зіткнення
Наступ ЗСУ: Генштаб оприлюднив результати боїв
7 жовтня, 07:01
ЗСУ дають відсіч ворогу
Понад пів сотні боїв за добу: окупанти посилили атаки на сході України
5 жовтня, 07:33
Окупанти обстріляли Донецьку область: є постраждалі
Окупанти обстріляли Донецьку область: є постраждалі
3 жовтня, 01:47
Очільниця комітету Бундестагу вважає, що ракети Taurus зможуть серйозно порушити логістику РФ
Україна зможе атакувати ракетами Taurus по Росії – оборонний комітет Бундестагу
30 вересня, 15:53
Ворог контрнаступає на Донеччині: результати пекельних боїв
Ворог контрнаступає на Донеччині: результати пекельних боїв
26 вересня, 08:14

Події в Україні

На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських
На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
Росіяни скинули вибухівку на Херсонщину: постраждало літнє подружжя
Росіяни скинули вибухівку на Херсонщину: постраждало літнє подружжя
Українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Розвідка прокоментувала замах на Царьова
Розвідка прокоментувала замах на Царьова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
18K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
15K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9850
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6414
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
5684
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Сьогодні, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Вчора, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту