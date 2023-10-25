Розвідка повідомила, чи зможе Росія проводити масштабні обстріли взимку

Російська Федерація не встигає поновити запас ракет, який в неї був до повномасштабного вторгнення

Окупанти вже не здатні випускати по Україні понад 100 ракет за удар, але небезпека і певні ризики все одно залишаються. Росія досі виробляє певну кількість таких снарядів. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначив представник розвідки, Російська Федерація не встигає поновити запас ракет, який в неї був до повномасштабного вторгнення.

«Встигають поновлювати, дивлячись на те, порівнювати з чим. Якщо стосовно тих запасів і об'ємів, які у них були до повномасштабного вторгнення, – не встигають, і навіть близько не наближаються. Але в цілому якась певна кількість ракет виробляється загарбниками, і згідно з різною номенклатурою. «Калібрів» більше, «Кинджалів», наприклад, менше, але все ж таки вони їх виробляють», – пояснив Юсов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Представник ГУР додав, що у росіян немає «неймовірної кількості» ракет.

«Коли довго не відбувається ракетних ударів, то це свідчить про накопичення ракетного озброєння окупантами. Україна перебуває зараз на порозі зими та нового опалювального сезону, і оскільки держава-терористка РФ не змінила своїх планів та нікуди не ділася, то можуть бути повторені ті терористичні удари, які були торік взимку. Ризики залишаються. А це означає, що країна готується, і кожен на своєму рівні готується», – підсумував Юсов.

Нагадаємо, російські загарбники накопичують певну кількість ракет, тому не використовують їх зараз так інтенсивно.

До слова, колишній очільник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін запропонував вдарити по Україні космічною ракетою, після чого його порівняли з мавпою з гранатою.