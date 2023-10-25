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Україна цьогоріч даватиме відповідь РФ за удари по енергетиці – Зеленський

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна цьогоріч даватиме відповідь РФ за удари по енергетиці – Зеленський
фото ілюстративне

Україна готується до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі

Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Отримав звіти про надходження техніки, боєприпасів, нові контракти й нову географію постачання. Заслухав інформацію щодо фронту. Куп'янськ, Авдіївка – важкі, в’язкі бої, але наші воїни тримають позиції», – йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що ворог намагається нищити все, до чого може дотягнутися. 

«Готуємося до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі. Цьогоріч не лише захищатимемося, а й відповідатимемо. Ворог це добре знає. Спочатку прибрали з Криму флот, тепер переміщують і свою авіацію далі від наших кордонів», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували місто Нетішин, де розташована Хмельницька АЕС. На електростанції працює два ядерних реактори. Основне призначення станції – покриття дефіциту електричних потужностей в західному регіоні України.

Раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.

У той же час Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.

Теги: Володимир Зеленський Авдіївка Telegram ворог

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