Україна цьогоріч даватиме відповідь РФ за удари по енергетиці – Зеленський
Україна готується до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі
Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор. Про це глава держави повідомив у Telegram.
«Отримав звіти про надходження техніки, боєприпасів, нові контракти й нову географію постачання. Заслухав інформацію щодо фронту. Куп'янськ, Авдіївка – важкі, в’язкі бої, але наші воїни тримають позиції», – йдеться в повідомленні.
Зеленський наголосив, що ворог намагається нищити все, до чого може дотягнутися.
«Готуємося до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі. Цьогоріч не лише захищатимемося, а й відповідатимемо. Ворог це добре знає. Спочатку прибрали з Криму флот, тепер переміщують і свою авіацію далі від наших кордонів», – додав він.
Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували місто Нетішин, де розташована Хмельницька АЕС. На електростанції працює два ядерних реактори. Основне призначення станції – покриття дефіциту електричних потужностей в західному регіоні України.
Раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.
У той же час Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.
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