Прайс-кепи заважають імпорту електроенергії під час пікового споживання, – DiXi Group

Енергетика – це бізнес і в неї будуть вкладати гроші тільки якщо проєкти зможуть окупатися через ринок

«Ось це цінове регулювання на оптовому ринку – це питання, яке потребує вирішення», – експерт

Діючі цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) обмежують можливості імпорту електроенергії в години пікового споживання та заважають інтеграції українського енергоринку в європейський.

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Про це заявив заступник директора з досліджень DiXi Group Богдан Серебренніков.

«Прайс-кепи – це можна сказати таке поки що прийнятне зло. Що вони не дають робити? Вони не дають, наприклад, можливості і будуть обмежувати можливості імпорту саме в пікові періоди, навіть якщо технічно буде така можливість», – сказав він.

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Серебренніков додав, що прайс-кепи також заважають залученню інвестицій в галузь. Він підкреслив, що енергетика – це бізнес і в неї будуть вкладати гроші тільки якщо проєкти зможуть окупатися через ринок.

«Також ці прайс-кепи заважають, в решті решт, нам інтегруватися з країнами ЄС. Тобто об’єднати наші спотові ринки вкрай важко, якщо різні системи ціноутверення», – наголосив Серебренніков підкресливши, що інтеграція з країнами ЄС допоможе збільшити стійкість енергосистеми та її ліквідність.

«Ось це цінове регулювання на оптовому ринку – це питання, яке потребує вирішення», – підсумував він.

Раніше державне підприємство «Оператор ринку» заявляло, що для повної синхронізації з енергоринком Євросоюзу прайс-кепи в Україні треба встановити на європейському рівні.