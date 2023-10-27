Енергетики заявили про 100% готовність до зими

Енергетики вкотре доводять, що українців не зламати

Усі планові ремонти після найважчої в історії зими завершені

Енергетики ДТЕК завершили 19 з 19 планових ремонтів енергоблоків в рамках підготовки до опалювального сезону. По це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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«100% готовності до зими. Нам це вдалося! Пишаємось нашими колегами. Неможливо описати словами, наскільки важко треба було працювати, щоб завершити в термін планові ремонти після найважчої в історії зими 2022-2023», – йдеться в повідомленні.

У ДТЕК наголосили, що енергетики вкотре доводять, що українців не зламати.

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Нагадаємо, раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.

У той же час Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.

До слова, раніше повідомлялося, що Україна планує перетворити зиму на зброю проти Росії.

Також Зеленський заявив, що Україна цьогоріч даватиме відповідь РФ за удари по енергетиці.