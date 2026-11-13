Окупанти вдарили по житлових будинках у Запоріжжі: загинув підліток

Унаслідок ранкової російської атаки на Запоріжжя загинув 17-річний хлопець. Ще чотирьох людей, серед яких 10-річна дитина, рятувальники дістали з-під завалів зруйнованих будинків. Про атаку повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, пише «Главком».

За його словами, рятувальники деблокували з-під завалів чотирьох людей: 10-річного хлопчика, 35-річну та 58-річну жінок, а також 34-річного чоловіка. Усіх постраждалих передали медикам швидкої допомоги.

«На жаль, загинув 17-річний хлопець. Щирі співчуття рідним і близьким», – повідомив Семікін.

Нагадаємо, напередодні внаслідок російських ударів по Запоріжжю та Запорізькому району постраждали 15 цивільних, серед них – двоє дітей.