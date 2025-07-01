Росія атакувала Запоріжжя: в одному із районів виникла пожежа

Через удари РФ у місті в одному з районів сталося займання

У ніч на 1 липня Росія атакувала Запоріжжя ракетами та «шахедами». В одному із районів міста виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За інформацією Федорова, окупанти атакували Запоріжжя та область спочатку ракетами, а потім запустили безпілотники. Через удари РФ у місті в одному з районів сталося займання.

Федоров показав наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. На відео видно, як палає автомобіль.

Нагадаємо, інтенсивність російських авіаударів по містах та селищах України швидко зростає. Відомо, що з 1 по 20 червня РФ запустила 3 681 безпілотник Shahed та фальшивих дронів, аби дезорієнтувати українські сили ППО. Ще рік тому середній показник сягав близько 600 дронів на місяць.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані про складові модернізованого ударного безпілотника Shahed-136, збитого на Сумщині в червні цього року. Структура матеріалу фюзеляжу, виконання та компонування електронних блоків свідчать про іранське виробництво дрона. Водночас певні зміни можуть вказувати на спільну роботу Ірану та РФ з модернізації Shahed-136.

Безпілотник містить високошвидкісний мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач штучного інтелекту та обробки відео, а також інфрачервону камеру, подібну до раніше анонсованої в РФ. Nvidia Jetson Orin Росія використовує і в ударному БпЛА V2U. Призначення модуля – отримання інформації з камери безпілотника та порівняння її з завантаженими моделями для донаведення або вибору цілі в автоматичному режимі. Також його можуть застосовувати як розвідувальний.

До слова, російські загарбники навмисно б’ють FPV-дронами по цивільних, і цих інцидентів за останній рік побільшало.