Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вдарила по Запоріжжю: виникли пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдарила по Запоріжжю: виникли пожежі
Росіяни завдали ударів по Запоріжжю
фото: Запорізька ОВА

Інформація про постраждалих наразі відсутня

У ніч проти 14 червня російські терористи обстріляли Запоріжжя. Про наслідки ворожого обстрілу повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує «Главком».

Близько 03:00 у регіоні пролунали сирени повітряної тривоги. Загроза була пов'язана з ударними дронами. Згодом у місті прогриміли вибухи. Пізніше стало відомо, що росіяни нанесли по місту щонайменше п'ять ударів.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені автівки та цивільна інфраструктура. У місті виникли пожежі та здіймається дим.

На місцях атак працюють екстрені служби.

Варто зазначити, що ввечері 12 червня Росія завдала авіаційного удару по Гуляйпільській громаді, що у Запорізькій області. 

Федоров повідомив, що окупаційна армія завдала щонайменше чотири авіаудари по Новогригорівці.

Пізніше очільник Запорізької ОВА оновив інформацію про наслідки обстрілу. Так, стало відомо, що 60-річний чоловік став жертвою російського удару.

Кількість поранених зросла до трьох осіб. Двоє чоловіків 65 та 62 років і 58-річна жінка доставлені до лікарні. Медики надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, ввечері, 8 червня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками.  Окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками, через удари у місті здійнявся дим.

До слова, у ніч на 1 червня російські війська завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури та будинках у Запоріжжі. Є постраждала. 

За його словами, внаслідок атаки було частково зруйновано адміністративну будівлю, а на території об'єкта виникла пожежа

Федоров розповів, що ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома «шахедами». Окрім об'єктів критичної інфраструктури, пошкоджено приватні будинки. Крім того, через російські удари постраждала жінка. 

Раніше російські терористи атакували авіабомбами село Пологівського району Запорізької області. Через ворожі удари загинула маленька дівчинка і постраждав підліток. 

«Загинула дев'ятирічна дівчинка, поранений 16-річний хлопець. Такими є наслідки ворожої атаки по прифронтовому селу Пологівського району», – йдеться у повідомленні.

Федоров уточнив, що росіяни поцілили КАБами по житловій забудові. Як результат, один будинок зруйновано, ще декілька будинків, автівки та господарчі споруди – пошкоджені вибуховою хвилею

Теги: пожежа вибух Запоріжжя обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок обстрілу зайнялись пожежі
Росія вдарила по промислових об'єктах у Сумах
21 травня, 05:34
Росіяни масовано атакують столицю України
Столиця у вогні: кияни у соцмережах згуртувались у найтемнішу ніч
24 травня, 03:59
Рятувальни продовжують ліквідацію наслідків у Києві
У Києві триває ліквідація наслідків нічного обстрілу: кадри від ДСНС
24 травня, 05:35
У Петербурзі загорівся завод, що виробляє мікросхеми
У Петербурзі загорівся завод, що виробляє мікросхеми
29 травня, 01:50
Сьогодні РФ вдарила по тролейбусному депо в Харкові
Росія планує збільшити обстріли. ЦПД попередив українців про загрозу
30 травня, 11:31
Літак упав на приватний житловий будинок і там почалася пожежа
У Німеччині літак упав на житловий будинок: є загиблі
31 травня, 18:53
Глава МЗС закликав до посилення тиску на Росію, бо тільки після цього вона «почне серйозно ставитися до миру»
Послання від Росії. Сибіга опублікував відео з вибухами над Києвом
1 червня, 11:50
На Рівненщині неспокійна ніч
Росія масовано атакує Рівненщину «шахедами» та ракетами
9 червня, 04:58
Нічний обстріл Києва: частина Лівого берега залишилась без світла
Нічний обстріл Києва: частина Лівого берега залишилась без світла
6 червня, 08:37

Події в Україні

Росія вдарила по Запоріжжю: виникли пожежі
Росія вдарила по Запоріжжю: виникли пожежі
У Запоріжжі прогриміли вибухи: регіон під атакою дронів
У Запоріжжі прогриміли вибухи: регіон під атакою дронів
Лінія фронту станом на 13 червня. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 13 червня. Зведення Генштабу
Ізраїль атакував Іран, Україна повернула тіла загиблих воїнів. Головне за 13 червня
Ізраїль атакував Іран, Україна повернула тіла загиблих воїнів. Головне за 13 червня
Російський Су-25 збив свого напарника (відео)
Російський Су-25 збив свого напарника (відео)
Окупанти прорвалися у Дніпропетровську область? Генштаб зробив заяву
Окупанти прорвалися у Дніпропетровську область? Генштаб зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
244K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 червня: ситуація на фронті
94K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 червня 2025
82K
Триває понад 500 обшуків: поліція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію
30K
РФ почала готувати стратегічні резерви: Сибіга пояснив, що це означає
8237
Окупанти знайшли нове місце для запуску «шахедів» на території України
6893
Втрати ворога станом на 13 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua