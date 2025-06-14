Росія вдарила по Запоріжжю: виникли пожежі

Інформація про постраждалих наразі відсутня

У ніч проти 14 червня російські терористи обстріляли Запоріжжя. Про наслідки ворожого обстрілу повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує «Главком».

Близько 03:00 у регіоні пролунали сирени повітряної тривоги. Загроза була пов'язана з ударними дронами. Згодом у місті прогриміли вибухи. Пізніше стало відомо, що росіяни нанесли по місту щонайменше п'ять ударів.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені автівки та цивільна інфраструктура. У місті виникли пожежі та здіймається дим.

На місцях атак працюють екстрені служби.

Варто зазначити, що ввечері 12 червня Росія завдала авіаційного удару по Гуляйпільській громаді, що у Запорізькій області.

Федоров повідомив, що окупаційна армія завдала щонайменше чотири авіаудари по Новогригорівці.

Пізніше очільник Запорізької ОВА оновив інформацію про наслідки обстрілу. Так, стало відомо, що 60-річний чоловік став жертвою російського удару.

Кількість поранених зросла до трьох осіб. Двоє чоловіків 65 та 62 років і 58-річна жінка доставлені до лікарні. Медики надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, ввечері, 8 червня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками, через удари у місті здійнявся дим.

До слова, у ніч на 1 червня російські війська завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури та будинках у Запоріжжі. Є постраждала.

За його словами, внаслідок атаки було частково зруйновано адміністративну будівлю, а на території об'єкта виникла пожежа.

Федоров розповів, що ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома «шахедами». Окрім об'єктів критичної інфраструктури, пошкоджено приватні будинки. Крім того, через російські удари постраждала жінка.

Раніше російські терористи атакували авіабомбами село Пологівського району Запорізької області. Через ворожі удари загинула маленька дівчинка і постраждав підліток.

«Загинула дев'ятирічна дівчинка, поранений 16-річний хлопець. Такими є наслідки ворожої атаки по прифронтовому селу Пологівського району», – йдеться у повідомленні.

Федоров уточнив, що росіяни поцілили КАБами по житловій забудові. Як результат, один будинок зруйновано, ще декілька будинків, автівки та господарчі споруди – пошкоджені вибуховою хвилею