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Росія атакувала Запоріжжя: виникла пожежа на підприємстві

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Запоріжжя: виникла пожежа на підприємстві
Росія вдарила по Запоріжжю
фото з відкритих джерел

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає

У ніч на 18 червня Росія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За інформацією Федорова, внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя на одному з підприємств виникла пожежа.

«Сталося загоряння на території одного з підприємств. Попередньо, люди не постраждали», – написав Федоров.

Раніше ми писали, що у Солом’янському районі Києва рятувальники дістали з-під завалів дев’ятиповерхового будинку тіла ще трьох загиблих. Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає «Главком».

Зазначається, що за цією адресою у Солом'янському районі наразі виявлено 11 жертв. Роботи тривають.

Як повідомлялося, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

Теги: Запоріжжя пожежа

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