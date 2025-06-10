Обстріл Одеси: є жертва, виникли пожежи, зруйновані будинки (фото)

Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік

Цієї ночі окупанти обстріляли Одесу. Внаслідок ворожої атаки виникли численні пожежі, зруйновані будинки. Одна людина загинула, ще щонайменше четверо отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

За його словами, внаслідок влучання в житловий будинок загинув 59-річний чоловік, наразі відомо про чотирьох постраждалих. Точна кількість уточнюється.

Через російську вщент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. На місці виникла пожежа. Є пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає.

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На місці працюють екстрені служби, надається вся необхідна допомога.

Жахливі кадри з Одеси. Росіяни вдарили по пологовому будинку та житловій забудові pic.twitter.com/zxYJPiXJtw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 10, 2025

Також відомо, що внаслідок нічної атаки ударними безпілотниками пошкоджено адміністративну частину пологового будинку. Обійшлося без жертв і постраждалих.

«Але сам факт, що під ударом опинився заклад, де народжується життя, вражає своєю жорстокістю», – написав Труханов.

Як відомо, 01:16 мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в місті чутно вибухи. За декілька хвилин до цього він написав: «Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Місто під атакою ударних безпілотників!».

Своєю чергою очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав: «Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!».