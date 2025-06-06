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У Криму пролунали вибухи: росіяни повідомили про атаку ракетами «Нептун»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Криму пролунали вибухи: росіяни повідомили про атаку ракетами «Нептун»
У Криму гучно
фото з відкритих джерел

Також окупований Крим атакували безпілотники 

У ніч на 6 червня на тимчасово окупованому півострові Крим пролунала серія повітряних тривог – загалом їх оголосили п’ять разів поспіль. Росіяни повідомляли про вибухи в районі Красноперекопська, Армянська, Новофедорівки та Сакського району. Про це інформує «Главком» з посиланням на Telegram-канал «Кримський вітер» та російські медіа.

Перша тривога в Севастополі пролунала о 21:35 – окупаційна адміністрація заявила про загрозу ракетного удару. Через це в місті зупинили рух морського й наземного громадського транспорту.

За твердженням російської сторони, по Криму завдали ударів ракети «Нептун» та безпілотні літальні апарати.

Раніше ми писали, що у ніч на 3 червня на Заволзькому моторному заводі в Нижегородській області у Росії стався вибух та сильна пожежа. Одна людина постраждала, у неї сильні опіки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Очевидці розповіли, що почули біля ЗМЗ сильний вибух та побачили пожежу. За попередньою інформацією, вибухнула вантажівка просто у цеху з хімічними речовинами. Полум'я швидко перекинулося на покрівлю цеху.

Нагадаємо, що у ніч на 3 червня окуповані території Запоріжжя й Херсонщини частково залишилися без світла. Росіяни скаржаться на атаку дронів та удар по електропідстанціях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Зазначається, що на всій тимчасово окупованій території Запорізької області блекаут, у Херсонщині також проблеми зі світлом. Пишуть про удар дронами по електропідстанції у Мелітополі та Генічеському.

До слова, у ніч на 2 червня Росію масовано атакують безпілотники. Повідомляється, що тривогу оголошено у Московській, Воронезькій, Тульській, Білгородській та інших областях. Про це інформує «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Вибухи чули Липецькій, Ростовській, Курській, Рязанській, Воронезькій областях. Дрони інтенсивно атакують Липецьк – там є три «жирні» цілі, пишуть у мережі.

Ймовірно, удари спрямовані на авіабазу «Липецк-2», металургійний комбінат «НЛМК» та склади БК.

Теги: Крим вибух росіяни

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