Мер Харкова показав, як окупанти вночі били дронами по житлових будинках (відео)

Від атак безпілотників постраждали 18 людей, серед них – чотири дитини

У ніч на 5 червня російські війська здійснили чергову атаку на Харків. Міський голова Харкова Ігор Терехов опублікував відео з моментами ударів, повідомляє «Главком».

Окупанти атакували місто ударними безпілотниками типу «Шахед». Шість ворожих ударів завдала РФ, два з них – прямі влучання в багатоквартирні будинки.

Мер Харкова Терехов показав відео, як російські терористи били «шахедами» по житлових будинках мирних харківʼян. pic.twitter.com/DUwRgjTfJZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 5, 2025

Як відомо, о 01:05 російські війська завдали ударів БпЛА типу «Шахед» по Харкову. Прямі влучання зафіксували у два житлові багатоквартирні будинки у Слобідському районі. Кількість постраждалих зросла до 17. Серед них – дев'ятирічна дівчинка, семирічний хлопчик та немовля. Шість ворожих ударів завдала РФ, два з них – прямі влучання в багатоквартирні будинки. В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна безпілотника опинилася просто в коридорі.

Російська армія вдарила по Слобідському району Харкова. Один із безпілотників влучив у 17-й поверх багатоповерхівки, яку раніше вже атакували окупанти.

Також цієї ночі під масованим ударом російських безпілотників опинилось місто Прилуки, що на Чернігівщині. Внаслідок ворожої атаки відомо про пʼятьох загиблих. Двох жінок та однорічну дитину знайшли під завалами. Наразі відомо про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень, надається вся необхідна допомога.

До слова, уночі російські війська атакували Одещину безпілотниками. Пошкоджено медичний заклад, дитячий центр та ліцей.