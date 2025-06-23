Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Подільському районі розгорнуто пункт допомоги постраждалим: адреса

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Подільському районі розгорнуто пункт допомоги постраждалим: адреса
фото: ДСНС України, Facebook

Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває

 

У Києві в Подільському районі відкрили гуманітарний штаб. Там надають допомогу постраждалим від ракетного обстрілу 23 червня. Про це інформує «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію

Штаб розташований за адресою: 

  • вул. Івана Виговського, 10В.

Мешканці пошкоджених будинків можуть скористатися такими послугами:

  • Написати заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги;
  • Отримати психологічну підтримку;
  • Отримати правову консультацію.

Яку допомогу можна отримати:

  • Програма «Турбота. Назустріч киянам» – надається одноразова матеріальна допомога у розмірі 10 000 грн;
  • Програма «єВідновлення» через застосунок «Дія»;
  • Допомога на оренду тимчасового житла, якщо житло визнане непридатним для проживання, передбачена одноразова допомога у розмірі 40 тис. грн.

Для отримання додаткової інформації можна звернутися до відповідальних осіб:

  • Абакумова Тетяна – 0673174412;
  • Козубова Людмила – 0954414460. 

Також у Шевченківському районі розгорнуто оперативні штаби для надання допомоги жителям міста, чиї будинки були пошкоджені. 

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває, працюють всі служби. Інформація уточнюється.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок. 

Підписуйтесь на телеграм-канал «Главком»

Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні окупанти цинічно вдарили російсько-іранськими «шахедами» та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших міст. 

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл гуманітарна допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лук'янівка не вперше опинився під прицілом російських ракет та дронів
У столиці від атаки РФ вкотре постраждала Лук’янівка: відео наслідків
10 червня, 07:12
У Києві триває ліквідація наслідків атаки
Влада показала наслідки нічної атаки на Київ
24 травня, 16:46
Через падіння дерева затримуються тролейбуси № 27, 30, 31, які рухаються в напрямку станції метро «Почайна»
Падіння дерева на Олени Теліги: рух до Куренівки заблоковано, сталася ДТП
26 травня, 12:52
У Києві та області оголошено І рівень небезпечності – жовтий
Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
3 червня, 08:56
Росіяни цілеспрямовано полюють на тих, хто рятує життя
Пораненим під час удару РФ рятувальникам потрібна кров: куди звертатись донорам
6 червня, 16:31
Дрони атакували Київщину
Атака дронів на Київщину: є поранений
16 червня, 01:56
На час робіт рух транспорту на виїзд з міста буде організовано однією смугою з протилежної сторони
Рух транспорту Богатирською в напрямку виїзду з міста буде обмежено: деталі
12 червня, 08:33
Замість муралу тепер свіжопофарбована стіна
Напередодні 40-річчя Катерини Гандзюк у Києві знищено мурал, присвячений активістці
17 червня, 15:20
Рятувальна операція в Солом’янському районі Києва тривала 39 год
Ухвалено законо про множинне громадянство, завершено пошукові роботи у Києві. Головне за 18 червня
18 червня, 21:05

Новини

Удар по Києву: кількість загиблих зросла (оновлено)
Удар по Києву: кількість загиблих зросла (оновлено)
У Подільському районі розгорнуто пункт допомоги постраждалим: адреса
У Подільському районі розгорнуто пункт допомоги постраждалим: адреса
Російські спецслужби намагалися підірвати центральний офіс СБУ. Малюк розкрив деталі
Російські спецслужби намагалися підірвати центральний офіс СБУ. Малюк розкрив деталі
Рух транспорту біля метро «Святошин» та на вул. Івана Виговського відновлено
Рух транспорту біля метро «Святошин» та на вул. Івана Виговського відновлено
Вбивство трирічного сина депутата Київської облради: суд оголосив вирок
Вбивство трирічного сина депутата Київської облради: суд оголосив вирок
Прокуратура повідомила про загиблих у Києві: наймолодшій жертві – 22 роки
Прокуратура повідомила про загиблих у Києві: наймолодшій жертві – 22 роки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 червня 2025
43K
«Гру ще не закінчено»: головний помічник верховного лідера Ірану зробив заяву
42K
Білоруський опозиціонер Тихановський уперше зробив заяву про Україну
31K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
31K
Сухопутні війська розкрили деталі удару РФ по полігону ЗСУ

Новини

ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
Вчора, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua