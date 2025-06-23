У Подільському районі розгорнуто пункт допомоги постраждалим: адреса

Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває

У Києві в Подільському районі відкрили гуманітарний штаб. Там надають допомогу постраждалим від ракетного обстрілу 23 червня. Про це інформує «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Штаб розташований за адресою:

вул. Івана Виговського, 10В.

Мешканці пошкоджених будинків можуть скористатися такими послугами:

Написати заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги;

Отримати психологічну підтримку;

Отримати правову консультацію.

Яку допомогу можна отримати:

Програма «Турбота. Назустріч киянам» – надається одноразова матеріальна допомога у розмірі 10 000 грн;

Програма «єВідновлення» через застосунок «Дія»;

Допомога на оренду тимчасового житла, якщо житло визнане непридатним для проживання, передбачена одноразова допомога у розмірі 40 тис. грн.

Для отримання додаткової інформації можна звернутися до відповідальних осіб:

Абакумова Тетяна – 0673174412;

Козубова Людмила – 0954414460.

Також у Шевченківському районі розгорнуто оперативні штаби для надання допомоги жителям міста, чиї будинки були пошкоджені.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває, працюють всі служби. Інформація уточнюється.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок.

Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні окупанти цинічно вдарили російсько-іранськими «шахедами» та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших міст.

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.