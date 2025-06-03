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На популярному курорті Туреччини закрито більше сотні готелів: причина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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На популярному курорті Туреччини закрито більше сотні готелів: причина
У Анталії залишаться закритими більше сотні готелів
фото із відкритих джерел

В Анталії закрили 174 готелі через порушення пожежної безпеки

Влада турецької Анталії опечатала 174 готелі в районі Муратпаша через недотримання норм пожежної безпеки. Рішення було ухвалено за результатами перевірок, проведених після трагічної пожежі на курорті Болу в січні. Про це пише турецьке видання SonAlanya, повідомляє «Главком».

Перевірка, ініційована міністерством туризму Туреччини, охопила 294 готелі в Муратпаші, які мають сертифікати туристичних об'єктів. Влада встановила крайній термін до 31 травня для усунення порушень, але потім продовжила його на 50 днів. Однак багато готелів так і не привели свої об'єкти у відповідність до вимог.

2 червня муніципалітет розпочав процес опечатування 174 готелів, які не виконали приписи.

Раніше «Главком» повідомляв, що у турецькій провінції Анталья перебувають під загрозою закриття 1,2 тис. готелів через невідповідність нормам протипожежної безпеки.

Нагадаємо, що 21 січня розпочалася пожежа в готелі гірськолижного курорту у турецьких горах Болу. Розташований на висоті 2 тис. м готель був дерев'яним, тому полум'я швидко поширилося 12-поверховою будівлею, а спалах локалізували лише через десять годин після початку пожежі. Загалом у готелі на момент пожеді перебувало 237 осіб, 78 з яких загинули.
 

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Теги: Туреччина пожежа відпочинок Анталія туризм готель влада

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