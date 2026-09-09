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Зеленський зустрівся з главою МЗС Ісландії: про що говорили

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Зеленський зустрівся з главою МЗС Ісландії: про що говорили
Президент України і міністерка закордонних справ Ісландії під час зустрічі в аеропорту Кефлавік
скриншот із відео

Гуннарсдоттір: Ісландія продовжуватиме допомогу Україні в енергетиці та ППО

Зустріч відбулася в аеропорту Кефлавік, коли президент зупинився в Ісландії під час транзиту до Канади, куди прямував з робочим візитом. У переговорах, окрім Зеленського й Гуннарсдоттір, узяли участь міністр енергетики Денис Шмигаль та керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, під час зустрічі сторони обговорили:

  • підготовку енергетичної системи України до осінньо-зимового періоду;
  • захист критичної інфраструктури від російських ударів;
  • посилення протиповітряної оборони;
  • подальші внески Ісландії до Фонду енергетичної підтримки України;
  • співпрацю в технологічній та оборонній сферах.

Президент подякував ісландській стороні за вже надану допомогу, яка, за його словами, дає конкретні результати на місцях.

«Розраховуємо на подальшу співпрацю та внески Ісландії до Фонду енергетичної підтримки, – зазначив Зеленський. – Надана раніше допомога вже дає конкретні результати, і ми вдячні за це».

За інформацією ісландського видання mbl.is, Гуннарсдоттір підтвердила, що Ісландія й надалі надаватиме Україні оборонну, економічну та гуманітарну допомогу, насамперед у сферах протиповітряної оборони та енергетики, з огляду на складний опалювальний сезон, що чекає на українців.

Окремо сторони обговорили співпрацю в технологічній та оборонній сферах – Україна заявила про готовність ділитися з партнерами власним досвідом, зокрема напрацюваннями у сфері дронів і засобів захисту від повітряних атак.

Нагадаємо, Ісландія входить до кола найактивніших донорів Фонду підтримки енергетики України – загальний внесок країни через цей механізм наближається до 9 млн євро. До слова, у червні цього року Зеленський уже зустрічався з ісландською стороною в межах саміту Нордично-Балтійської вісімки в Таллінні, де також ішлося про посилення підтримки України.

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Теги: відео президент Україна опалювальний сезон міністр Володимир Зеленський Ісландія

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