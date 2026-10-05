Дядько врятував 10-річного племінника з палаючого будинку після удару шахеда

Унаслідок атаки дитина отримала серйозні опіки та потребує пересадки шкіри

У селі Володькова Дівиця на Чернігівщині 10-річний хлопчик отримав серйозні опіки внаслідок атаки РФ. 4 жовтня після влучання ударного безпілотника у приватний будинок дитину привалило уламками, а з-під завалів хлопчика витягнув його дядько. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

У момент удару в будинку перебували 10-річний хлопчик, його 55-річний дядько та 76-річна бабуся. Як розповів староста села Олександр Гаврилко, шахед влучив у кімнату, де були дитина та її дядько.

«Хлопчика трошки привалило, дядько його витягував з-під завалів. Коли витягував, то вже почало горіти все. І практично з вогню дядько витягнув свого племінника. Хлопчик зазнав серйозних опіків», – розповів Гаврилко.

Постраждалих було доправлено до Чернігова. Після обстеження бабусю та чоловіка відпустили додому, а хлопчика перевезли до «Охматдиту» у Києві. Дитина має близько 43% опіків тіла. Хлопчику планують робити пересадку шкіри.

Російська атака також зруйнувала два будинки у селі, ще дев'ять осель пошкоджено. Сім'ї, які втратили житло, наразі перебувають у родичів. Одна з місцевих жительок, 65-річна Наталія Мішок, розповіла, що під час атаки перебувала вдома. Після вибуху будинок почав руйнуватися, вилетіло вікно. Їй вдалося врятувати лише документи.

Пошкоджено й оселю 74-річної Надії Бойко. Після вибуху в будинку вибило вікна, а двері заклинило, тому жінка не могла самостійно вийти назовні. Згодом їй допоміг племінник.

Після атаки пенсіонерка не могла знайти свого собаку. Згодом тварину помітили на дереві. «Він його витягнув, а він на ногу шкутильгає. Чи його хвилею закинуло на шовковицю… Він таке маленьке собачатко», – розповіла жінка.

Нагадаємо, 14 вересня російські війська атакували Прилуки на Чернігівщині. Унаслідок удару по складських приміщеннях сільськогосподарського підприємства загинули троє людей, ще семеро отримали поранення. Серед загиблих був прокурор Прилуцької окружної прокуратури Олександр Шкеть, який понад 15 років працював в органах прокуратури області.