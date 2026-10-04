Загін спецрозвідки врятував родину морпіха, яку ФСБ катувала та використовувала для шантажу

Зараз родина перебуває у безпеці на підконтрольній Україні території

Спецрозвідка Військово-Морських Сил ЗСУ «Янголи» у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міноборони та МЗС України провели складну багатоетапну спецоперацію із порятунку рідних українського офіцера. Російські силовики затримали його батька та двох родичів на тимчасово окупованій Херсонщині й намагалися змусити військовослужбовця до державної зради. Як інформує «Главком», про це «Янголи» повідомили на своєму YouTube-каналі.

Усе почалося в червні 2026 року, коли командир підрозділу ВМС отримав дзвінок із номера свого батька. На тому кінці дроту співробітник ФСБ РФ повідомив про викрадення чоловіка та висунув вимогу про співпрацю в обмін на його життя. Український офіцер негайно доповів про факт шантажу керівництву.

За наказом командувача ВМС ЗСУ віцеадмірала Олексія Неїжпапи розвідники підрозділу «Янголи» розпочали масштабну операцію. Завдяки технічному аналізу та взаємодії з розвідструктурами вдалося ідентифікувати всіх причетних співробітників ФСБ, їхні зв'язки серед місцевих колаборантів, а також транспорт, яким пересувалися викрадачі.

Використовуючи безпілотну компоненту ВМС, розвідники встановили точне місце утримання батька військового, а також з'ясували, що під загрозою опинилися ще двоє його рідних – тітка та її чоловік.

Батька українського захисника окупанти били та катували струмом, вимагаючи інформацію про зв'язки та пересування українських сил. Після затримання його понад два місяці утримували в Генічеську.

У результаті розробки маршрутів було запущено дві окремі евакуаційні місії. Спочатку через треті країни до України вивели родичів офіцера, а за тиждень бійці успішно вивезли з окупації і його батька.

Зараз родина перебуває у безпеці на підконтрольній Україні території. У ВМС наголошують: спецслужби РФ регулярно намагаються використовувати цивільних заручників як інструмент тиску на Сили оборони, проте Україна робить усе можливе, аби захистити своїх громадян та повернути їх додому.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про гуманітарну катастрофу в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Місцеві жителі фактично опинилися у пастці: безпечних шляхів для виїзду з міста немає через заміновану місцевість та постійні бойові дії.

Окупанти в Олешках відбирають у місцевих продукти, які українські військові доставляють за допомогою дронів. Людей, у яких знаходять їжу не російського виробництва, змушують пояснювати її походження та звинувачують у співпраці із ЗСУ.