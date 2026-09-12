Прем’єр-міністр України закликав громадян готуватися до найгіршого сценарію

Прем’єр наголосив, що навіть після завершення війни залишається ризик нової атаки Росії, тому економіку та інфраструктуру потрібно перебудовувати вже зараз

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що Україна має бути готовою до тривалої війни з Росією та планувати розвиток держави, виходячи з максимально критичного сценарію. Про це він сказав під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент «Главкома».

За словами Корецького, попри прагнення до миру, Україна повинна мати не лише військову та фінансову готовність, а й ментально усвідомлювати можливість затяжної війни.

«Ми всі хочемо миру. Не Україна розпочала війну, ми захищаємося і відповідаємо. Але крім фізичних можливостей, фінансових, повинна бути ментальна готовність і усвідомлення, що війна може тривати і довго», – зазначив прем’єр.

Корецький наголосив, що така готовність має стати основою стійкості України у довгостроковій перспективі. За його словами, економіку, інфраструктурні, енергетичні та бізнесові проєкти необхідно планувати з урахуванням можливого продовження війни. «Потрібно мислити виходячи з максимально критичного сценарію розвитку подій», – наголосив він.

Прем’єр також зауважив, що навіть після завершення нинішньої війни не можна виключати повторної атаки Росії.«Якщо і війна завершиться, то ризик повторної атаки високий через якийсь період часу, неважливо, скільки це років», – заявив Корецький.

Окремо глава уряду наголосив на необхідності довгострокових зобов’язань міжнародних партнерів щодо підтримки України. Він зазначив, що допомога не має залежати лише від щорічних рішень, оскільки довгострокове фінансування дозволяє державі планувати витрати, робити замовлення та розгортати виробництва.

«Дуже важливо розуміти на всіх рівнях – і державної влади, і українців – що ця підтримка є не ситуативною, з року до року, а взяти і зробити якусь довгострокову програму на х років вперед», – сказав прем’єр.

Корецький навів приклад захисних проєктів, які розпочали будувати, але згодом були змушені призупинити через нестачу ресурсів. «У нас є випадки, де є третій рівень захисту тих чи інших об'єктів. Ми його розпочали, витратили гроші, і воно стоїть заморожено, тому що доробити немає ресурсів. А недоведена до кінця справа – це найгірше витрачений час і гроші», – зазначив він.

За словами прем’єра, Україні необхідне середньо- та довгострокове планування, щоб розпочаті проєкти гарантовано доводилися до завершення. Водночас Корецький наголосив на важливості для українців розуміти, що країна не залишається сам на сам із Росією. «Українці повинні знати, що за спиною стоїть весь цивілізований світ, який допомагає, тримає нас, підтримує. І тоді з'являються ще додаткові сили, друге дихання для того, щоб продовжувати боротися», – підсумував прем’єр.

Нагадаємо, 11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти. Минулого року головною темою YES було питання «Як завершити війну?».